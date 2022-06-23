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    Экономика и санкции

    Под европейские ограничения попало около 30% транзита в Калининград. Теперь товары планируют доставлять морем

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    15 комментариев

    Товары, попавшие под ограничения в транзите по железной дороге в Калининградскую область, составляют порядка 30% от общего объема перевозимого груза. Как рассказала журналистам 23 июня министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина, все они могут быть оперативно переориентированы на доставку морем.

    «По железной дороге товара, попавшего под санкции, идет порядка 30% от общего объема перевозимого груза. Данный объем может быть оперативно переориентирован на суда», — цитирует Кукушкину ТАСС.

    Региональный министр также призвала жителей области не создавать искусственный ажиотаж на ограниченные в транзите товары, чтобы избежать спекулятивного роста цен.

    18 июня Литва запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Под ограничениями оказались некоторые металлы, удобрения, цемент, алкоголь, табак, парфюмерия, посуда, бензин, дизель и многое другое — опись «санкционки» заняла 23 раздела на 66 страницах.

    В высших кругах российской власти пообещали «жестко» ответить на действия Литвы. Жители республики, по словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, уже в ближайшем будущем ощутят «серьезные негативные последствия» «блокады». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал решение ограничить транзит «нарушением суверенитета России» и «основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны РФ».

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    Комментарии (15)

    dragvs
    Очень жесткий ответ. Хорошо хоть немецкие паромы еще есть. Но новых купить уже не получится. Паром Балтийск покупали у финов в 2006 как раз на фоне конфликта с Литвой. И тогда говорилось "проблем с транзитом больше нет". Поэтому непонятно откуда вопли из-за проблем из-за 30% транзита.
    Z O V
    У России достаточно возможностей для снабжения Калининграда всем необходимым. А тупейшие решения определённых недогосударств - стрельба себе в ногу.
    Дежурный по объединению
    "Москва. 21 февраля. - Газовоз Velikiy Novgorod подошел к берегам Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов. Вплоть до настоящего времен танкер маневрирует в Гданьской бухте."(с)
    Товары тоже можно.
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