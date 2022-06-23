Под европейские ограничения попало около 30% транзита в Калининград. Теперь товары планируют доставлять морем

Товары, попавшие под ограничения в транзите по железной дороге в Калининградскую область, составляют порядка 30% от общего объема перевозимого груза. Как рассказала журналистам 23 июня министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина, все они могут быть оперативно переориентированы на доставку морем.



«По железной дороге товара, попавшего под санкции, идет порядка 30% от общего объема перевозимого груза. Данный объем может быть оперативно переориентирован на суда», — цитирует Кукушкину ТАСС.

