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    Скажется на жителях Литвы. Патрушев заявил, что Россия скоро ответит на ограничение транзита в Калининград

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    19 комментариев

    Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва скоро ответит на решение Вильнюса об объявлении транспортной «блокады» Калининградской области. По его словам, последствия этих мер на себе серьезно ощутят жители Литвы, передает 21 июня «Интерфакс».

    «На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — сказал Патрушев на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности на российском Северо-Западе, которое проходило в Калининграде.

    По мнению секретаря Совета безопасности РФ, ограничение транзита происходит в условиях наращивания сил НАТО и иностранных разведок у границ России. «Блокада Литвой с подачи стран Запада <…> показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже», — добавил он.

    Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в Санкт-Петербурге нашлась компания, которая готова поставлять «санкционку» в Калининград.

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    Комментарии (19)

    275102528
    А согласовал ли гражданин патрушев свою грозную сколеновставательную речь с академиком кадыровым?
    Ахмат-Сила
    бла бла бла уже 3 дня. Рамзан Кадыров решил бы эту проблему за 1 час
    Джастис
    Литва выполняла санкции Евросоюза. У нее не было другого выхода.
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