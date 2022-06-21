Скажется на жителях Литвы. Патрушев заявил, что Россия скоро ответит на ограничение транзита в Калининград

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва скоро ответит на решение Вильнюса об объявлении транспортной «блокады» Калининградской области. По его словам, последствия этих мер на себе серьезно ощутят жители Литвы, передает 21 июня «Интерфакс».

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — сказал Патрушев на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности на российском Северо-Западе, которое проходило в Калининграде.

