Как скрасить ожидание карнавала «Фонтанка SUP». Участвуй в фотоконкурсах фестиваля!

До фестиваля «Фонтанка SUP» еще больше месяца, но у тех, кто намерен участвовать, есть способ скрасить ожидание. Все, кто зарегистрировался на фестиваль, могут принять участие в двух фотоконкурсах, которые учредил оргкомитет фестиваля.

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Все, что нужно для участия в конкурсе «Не ждем, а готовимся», — это рассказать нам в фотосюжетах о том, как у вас проходит подготовка к водному карнавалу. Выходите на воду и снимайте любые активности, связанные SUP-сёрфом. Йога, гонки, семейные покатушки, наконец, свадьба на падлбордах... Всё, на что у вас хватит смелости и фантазии. Второй фотоконкурс организаторы назвали «В Питере — плыть ярко!». Он будет проводиться в день фестиваля — 6 августа. Участникам и зрителям «Фонтанка SUP» предлагается делиться в социальных сетях яркими моментами фестиваля — на воде и на суше.