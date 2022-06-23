Как скрасить ожидание карнавала «Фонтанка SUP». Участвуй в фотоконкурсах фестиваля!

До фестиваля «Фонтанка SUP» еще больше месяца, но у тех, кто намерен участвовать, есть способ скрасить ожидание. Все, кто зарегистрировался на фестиваль, могут принять участие в двух фотоконкурсах, которые учредил оргкомитет фестиваля.
Все, что нужно для участия в конкурсе «Не ждем, а готовимся», — это рассказать нам в фотосюжетах о том, как у вас проходит подготовка к водному карнавалу. Выходите на воду и снимайте любые активности, связанные SUP-сёрфом. Йога, гонки, семейные покатушки, наконец, свадьба на падлбордах... Всё, на что у вас хватит смелости и фантазии.
Второй фотоконкурс организаторы назвали «В Питере — плыть ярко!». Он будет проводиться в день фестиваля — 6 августа. Участникам и зрителям «Фонтанка SUP» предлагается делиться в социальных сетях яркими моментами фестиваля — на воде и на суше.
Условия участия в обоих фотоконкурсах вы найдете на официальной странице фестиваля в сети «ВКонтакте». Победителей выберет редакция портала «Фонтанка.ру», наградит самых креативных памятными подарками и прославит их имена на всю страну.
Фотоконкурсы — лишь часть розыгрышей, которые организаторы устраивают в рамках фестиваля. О конкурсах на самый креативный костюм, а также о предстоящей жаркой борьбе за звание «Мисс SUP-2022» мы рассказывали здесь и здесь.
Напоминаем, что седьмой международный фестиваль сапсерфинга «Фонтанка SUP» пройдет в Петербурге 6 августа. Участникам предстоит проплыть по центральным водным магистралям Северной столицы около 8 километров. В рамках фестиваля, помимо традиционного карнавала, пройдет гонка за кубок «Фонтанка CUP». Регистрация на фестиваль — на официальном сайте события.