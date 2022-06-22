«Яндекс.Маркет» начал продавать товары IKEA. Цены от 1,5 до 10 раз выше, чем были до 24 февраля

Мебель шведского концерна IKEA снова появилась в продаже. Но не абы где — «Фонтанка» нашла ее на площадке «Яндекс.Маркет». Да, это те же милые сердцу стулья и светильники. Правда, даже при чрезмерно оптимистичном курсе валюты стоимость предметов обихода просто зашкаливает.

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Взять, к примеру, стул IKEA ИНГОЛЬФ, массив дерева, цвет: антик. Стул как стул. Новый. Цена на «Яндекс.Маркете» 5750 рублей, и это — с 18% скидкой: стартовали продажи с 6990 рублей. Это в полтора раза дороже, чем было до 24 февраля.



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Точно такой же стул на сайте финской IKEA продается по 55 евро за штуку, по курсу в ЦБ РФ на 22 июня (1 евро за 57,45 рублей) его цена 3159 рублей. Конечно, купить валюту по такому низкому курсу сейчас невозможно. Но даже если брать 55 евро по цене 69 рублей, как предлагает один из самых дешевых обменников на Лиговском, итоговая цена стула выйдет 3795 рублей.

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Придиванный столик Лакк, цвет под беленый дуб, на маркетплейсе продавцы оценили в 4656 рублей. Это почти в 10 раз дороже, чем было до событий на Украине. В финском магазине его продают за 7,99 евро. По цене обмена евро на Лиговском его цена всего 551 рубль, если считать по курсу ЦБ РФ, так и вообще кукольная — 459 рублей.

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Акула Блохэй, которую канючил купить в IKEA, пожалуй, каждый ребенок, на маркетплейсе продается за 4360 рублей. Можно найти и за 1000, но уверенности в том, что она аутентична, нет никакой до той поры, пока вы не возьмете ее в руки и не увидите своими глазами этикетку IKEA. В финском магазине концерна ее цена 29,99 евро, или 2069 рублей по курсу лиговского обменника, или 1722 по курсу ЦБ РФ.

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Увы, возможность сгонять к финнам за акулой есть не так много у кого, приходится мириться с реалиями времени и брать что дают, ну или гордо не брать. На вопрос: «Откуда берется домашняя утварь?» сотрудники «Яндекс.Маркета» ответили, что товары продавцы выставляют сами. «Те, которые мы одобряем, доходят до покупателя», — рассказали в пресс-службе «Яндекса». «Фонтанка» дозвонилась до Сергея, директора ООО «Юниор», зарегистрированного в Екатеринбурге, его фирма выставила на продажу на «Яндекс.Маркет» мебель.

«Мы занимались мебелью IKEA более 10 лет — доставляли ее в регионы, где не было магазинов, из регионов, где они были. Сейчас распродаем остатки, их не так много, но запас еще есть. У нас было пять магазинов, в том числе и в Дальневосточном регионе — везем преимущественно оттуда», — рассказал Сергей.