«Пацаны говорят: «Смотри, летит!» Мы там чуть сознание не потеряли». Сотрудники ростовского НПЗ рассказывают об ударе беспилотника

Он подтвердил информацию о двух найденных беспилотниках. «По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода», — написал Голубев.

Сотрудник завод в интервью изданию также рассказал о двух хлопках: «Где-то в 08:40 произошел первый хлопок. В 09:25 произошел второй хлопок. В 09:30 объявлена эвакуация персонала. Кроме тех, кто находится на вахте».

Ещё один работник, Владимир, стал очевидцем падения воздушного аппарата. «Собрался на работу, как обычно. Ничего, как говорится, не предвещало беды. Пацаны говорят: «Смотри, летит!» Мы там чуть сознание все не потеряли», — поделился он с журналистами.



НПЗ расположен неподалёку от границы с Украиной. Очевидец утром 22 июня снял полёт и попадание на территорию завода одного беспилотника. Падение сопровождалось взрывом, который слышали в десятках километров. Вслед за этим начался пожар. Горела вакуумная установка. Пожар был ликвидирован в 10:50. По информации ГУ МЧС и властей, никто не пострадал. Позже стало известно, что на территории завода нашли обломки двух беспилотников.