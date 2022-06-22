На горевшем нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области нашли обломки двух беспилотников

На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области после пожара обнаружили обломки двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
НПЗ расположен неподалёку от границы с Украиной. Читатель издания 161.RU 22 июня около 9:20 снял полёт и попадание на территорию завода одного беспилотника. Падение сопровождалось взрывом, который слышали в десятках километров. Вслед за этим начался пожар. Горела вакуумная установка. По информации ГУ МЧС и властей, никто не пострадал.
Читатель издания 161.RU
В правительстве Ростовской области заявили, что происшествие некрупное. «Пожар на 50 квадратных метров потушен, пострадавших нет», — прокомментировали чиновники.
При этом на тушении работали 35 человек и 17 единиц техники. Судя по видео тушения, работа велась весьма активно.