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    На горевшем нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области нашли обломки двух беспилотников

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    6 комментариев

    На территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области после пожара обнаружили обломки двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    НПЗ расположен неподалёку от границы с Украиной. Читатель издания 161.RU 22 июня около 9:20 снял полёт и попадание на территорию завода одного беспилотника. Падение сопровождалось взрывом, который слышали в десятках километров. Вслед за этим начался пожар. Горела вакуумная установка. По информации ГУ МЧС и властей, никто не пострадал.

    Читатель издания 161.RU

    В правительстве Ростовской области заявили, что происшествие некрупное. «Пожар на 50 квадратных метров потушен, пострадавших нет», — прокомментировали чиновники.

    При этом на тушении работали 35 человек и 17 единиц техники. Судя по видео тушения, работа велась весьма активно.

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    Комментарии (6)

    07A
    Укронацики тоже очень веселились, пока не оказались в следственном изоляторе Донецка.
    Дежурный по объединению
    Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки.
    dragvs
    И чьи же это беспилотники?)))
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