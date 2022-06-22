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    Горит нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Очевидец показывает, как туда попал беспилотник

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    31 комментарий

    Утром 22 июня начался пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе Ростовской области, расположенном в нескольких километрах от украинский границы. По данным СМИ, это была атака беспилотника.

    161.ru

    По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в 9:25 поступила информация о возгорании в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов. Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что огонь охватил 50 кв. м.

    «Погибших и пострадавших нет. На месте пожара от РСЧС работают 35 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек, 14 единиц техники. В 10:12 пожар локализован. Причины пожара уточняются», — говорится в сообщении.

    К 11 часам пожар удалось ликвидировать.

    По данным источника 161.RU в силовых структурах, в одну из построек завода врезался беспилотник. «Беспилотник попал в первый котел», — заявил силовик.

    Издание публикует видео полёта и падения беспилотника на НЗНП от очевидца. Информацию об атаке редакции подтвердил сотрудник завода, по его словам, удар был довольно мощным. Звук взрыва слышали в десятках километров от эпицентра.

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    Комментарии (31)

    piterez
    Для понимания - американский беспилотник-камикадзе может осилить и 300 км, низкая высота и небольшой размер позволяют лететь скрытно... Но где средства РЭБ и ПВО, которые должны учиться отбивать такие атаки?
    ffffff
    Современные беспилотники - это не авиакружки, а электроника на 146%. Которая в РФ что?
    houspi
    ПВО? Не, не слышали.
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