Горит нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Очевидец показывает, как туда попал беспилотник

Утром 22 июня начался пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Красносулинском районе Ростовской области, расположенном в нескольких километрах от украинский границы. По данным СМИ, это была атака беспилотника.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области , в 9:25 поступила информация о возгорании в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов. Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что огонь охватил 50 кв. м.

«Погибших и пострадавших нет. На месте пожара от РСЧС работают 35 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек, 14 единиц техники. В 10:12 пожар локализован. Причины пожара уточняются», — говорится в сообщении.

К 11 часам пожар удалось ликвидировать.

По данным источника 161.RU в силовых структурах, в одну из построек завода врезался беспилотник. «Беспилотник попал в первый котел», — заявил силовик.



Издание публикует видео полёта и падения беспилотника на НЗНП от очевидца. Информацию об атаке редакции подтвердил сотрудник завода, по его словам, удар был довольно мощным. Звук взрыва слышали в десятках километров от эпицентра.

