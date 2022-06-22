МЧС показывает, как тушили НПЗ в Ростовской области, который атаковал беспилотник

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, куда попал беспилотник, горела вакуумная установка. Никто не пострадал. В правительстве региона происшествие назвали некрупным.
Пожар в теплообменнике, напомним, начался 22 июня около 9:25. как сообщает 161.RU со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Филиппова, горела вакуумная установка. «Причины будут устанавливать МЧС и следственные органы», — подчеркнул Филиппов.
ГУ МЧС по Ростовской области
Издание публиковало видео местного жителя, который снял полёт беспилотного воздушного средства и его падение на территории завода, вызвавшее взрыв.
В администрации Красносулинского района изданию заявили, что никакой информации о пострадавших и разрушениях у них нет. «Пострадавших нет и не будет уже точно», — заявил глава Киселевского сельского поселения Олег Каралкин.
ГУ МЧС по Ростовской области
В областном правительстве заявили, что происшествие некрупное: «Пожар на 50 квадратных метров потушен, пострадавших нет».
В 10:12, по данным ГУ МЧС, пожар был локализован, в 10:47 удалось ликвидировать открытое горение, в 10:50 была объявлена полная ликвидация.