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    МЧС показывает, как тушили НПЗ в Ростовской области, который атаковал беспилотник

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    На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, куда попал беспилотник, горела вакуумная установка. Никто не пострадал. В правительстве региона происшествие назвали некрупным.

    Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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    Пожар в теплообменнике, напомним, начался 22 июня около 9:25. как сообщает 161.RU со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Филиппова, горела вакуумная установка. «Причины будут устанавливать МЧС и следственные органы», — подчеркнул Филиппов.

    ГУ МЧС по Ростовской области

    Издание публиковало видео местного жителя, который снял полёт беспилотного воздушного средства и его падение на территории завода, вызвавшее взрыв.

    В администрации Красносулинского района изданию заявили, что никакой информации о пострадавших и разрушениях у них нет. «Пострадавших нет и не будет уже точно», — заявил глава Киселевского сельского поселения Олег Каралкин.

    ГУ МЧС по Ростовской области

    В областном правительстве заявили, что происшествие некрупное: «Пожар на 50 квадратных метров потушен, пострадавших нет».

    В 10:12, по данным ГУ МЧС, пожар был локализован, в 10:47 удалось ликвидировать открытое горение, в 10:50 была объявлена полная ликвидация.

    Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

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