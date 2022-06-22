Эрмитаж просит не приходить после 17:00 в день «Алых парусов»

Эрмитаж просит посетителей Главного музейного комплекса, Главного штаба и Зимнего дворца Петра I не посещать музей после 17:00 в день проведения праздника «Алые паруса». Об этом музей сообщил 22 июня.
В день празднования школьного выпускного передвижение в центре будет ограничено. Посетители Эрмитажа, которые приобрели электронные билеты на 24 июня на сеансы с 17:00, могут столкнуться со сложностями прохода к музейным комплексам.
«Просим вас посетить музей в течение дня в более раннее время. Если у вас нет возможности прийти в Эрмитаж в этот день в другое время, то неиспользованные онлайн-билеты на 24 июня 2022 года будут действительны в любой другой день», — предупреждают в музее.
Праздник «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге с привычным размахом. На Дворцовой площади выступят самые популярные молодежные коллективы, а по Неве под вспышки фейерверков проплывет фрегат с алыми парусами.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что ведущего, которым много лет подряд был Иван Ургант, заменят. На кого, пока неизвестно. Из-за праздника в городе на сутки введут «сухой закон», а транспорт будет ходить всю ночь.