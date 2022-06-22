Эрмитаж просит не приходить после 17:00 в день «Алых парусов»

Эрмитаж просит посетителей Главного музейного комплекса, Главного штаба и Зимнего дворца Петра I не посещать музей после 17:00 в день проведения праздника «Алые паруса». Об этом музей сообщил 22 июня.



В день празднования школьного выпускного передвижение в центре будет ограничено. Посетители Эрмитажа, которые приобрели электронные билеты на 24 июня на сеансы с 17:00, могут столкнуться со сложностями прохода к музейным комплексам.



«Просим вас посетить музей в течение дня в более раннее время. Если у вас нет возможности прийти в Эрмитаж в этот день в другое время, то неиспользованные онлайн-билеты на 24 июня 2022 года будут действительны в любой другой день», — предупреждают в музее.

