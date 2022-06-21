«Алые паруса»: без Ивана Урганта, но с Люсей Чеботиной

Первые «Алые паруса» прошли в 1968 году. Через 11 лет праздник отменили — якобы из-за толпы. И вернули только в 2005 году. За годы праздник превратился в шоу с концертом. Ведущим неизменно был Ургант. В этом году «Алые паруса» состоятся в ночь с 24 на 25 июня. Урганта не будет. Имена новых ведущих держат в секрете, зато артисты уже известны: Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Ханна, Люся Чеботина. Хедлайнерами станут The Hatters. Попасть на праздник смогут только выпускники. Из-за праздника в городе на сутки введут «сухой закон», а транспорт будет ходить всю ночь.
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