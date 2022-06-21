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    «Алые паруса»: без Ивана Урганта, но с Люсей Чеботиной

    4687
    6 комментариев

    Первые «Алые паруса» прошли в 1968 году. Через 11 лет праздник отменили — якобы из-за толпы. И вернули только в 2005 году. За годы праздник превратился в шоу с концертом. Ведущим неизменно был Ургант. В этом году «Алые паруса» состоятся в ночь с 24 на 25 июня. Урганта не будет. Имена новых ведущих держат в секрете, зато артисты уже известны: Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Ханна, Люся Чеботина. Хедлайнерами станут The Hatters. Попасть на праздник смогут только выпускники. Из-за праздника в городе на сутки введут «сухой закон», а транспорт будет ходить всю ночь.

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    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (6)

    angel of death
    какое-то сборище, а не тусовка...
    увы, но с каждым годом всё хуже и хуже... причём могли бы давно у Лахта-центра проводить - сосуля гигантская есть, береговая линия длинная, места полно...
    нет, они всё в центр децельный прутся, как неприкаянные....
    перекрывая всё на своём пути, возводя кучу оцеплений как при ГУЛАГе, оставляя груды мусора на своём пути....
    NoName1234
    Конечно… Ваня свалил в «недружественную»
    Страну и рад этому
    VKuser468377722
    Блюющие банты никуда не денутся.
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