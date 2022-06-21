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    Регионам развяжут руки в борьбе с бродячими собаками, но не до конца

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    5 комментариев

    У регионов расширятся полномочия по решению проблемы бесхозных животных. Законопроект одобрен 21 июня Госдумой во втором чтении. Чиновники смогут запрещать владельцам отпускать собак на самовыгул и получат право принимать решения о пожизненном содержании четвероногих в приютах. Об этом пишет «Коммерсант».

    В последнее время участились случаи нападения бездомных собак на людей. При этом региональные власти фактически были связаны по рукам и ногам, так как по закону они не могли уничтожать агрессивных животных. С начала 2020 года в силу вступило положение ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Согласно ему, единственным основанием для эвтаназии является неизлечимая болезнь. Особо злых собак рекомендовали содержать в приютах до естественной смерти.

    В начале июня бездомные собаки пробрались в частный зоопарк в Астраханской области и разорвали трех животных. А в апреле под Петербургом стая напала на четырехлетнего малыша. Да этого также под Петербургом от многочисленных укусов пострадал пенсионер. В отдаленных регионах ситуация с бродячими животными более серьезная. Там нередки смертельные случаи.

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    Комментарии (5)

    266086440
    Не все проблемы решены. Цена на патроны кусаются чуть ли не больше собак.
    Раньше за комплект вороньих лапок давали патрон. Сейчас надо тоже затраты компенсировать. За волков дают либо деньгами, либо разрешениями на добычу копытных. За собак тоже надо поощрять.
    hal9000
    Да достаточно просто хорошенько подумать,прежде чем заводить собаку..помимо всех положительных свойств..есть немало хлопот с ее содержанием..ато у нас обычно ее берут как новый айфон-у тю тю какая хорошая собачка..хочу..а потом-Ну возьмите кто нибудь ато уезжаю..аллергия ..дерутся с кошкой..кусает ребенка так нехочется мол отдавать..
    274715127
    Достаточно принять только один маленький закончик: "Каждый гражданин России, имеющий оружие на законных основаниях, может и должен отстреливать безнадзорных собак". И проблема решена.
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