Регионам развяжут руки в борьбе с бродячими собаками, но не до конца

У регионов расширятся полномочия по решению проблемы бесхозных животных. Законопроект одобрен 21 июня Госдумой во втором чтении. Чиновники смогут запрещать владельцам отпускать собак на самовыгул и получат право принимать решения о пожизненном содержании четвероногих в приютах. Об этом пишет «Коммерсант».
В последнее время участились случаи нападения бездомных собак на людей. При этом региональные власти фактически были связаны по рукам и ногам, так как по закону они не могли уничтожать агрессивных животных. С начала 2020 года в силу вступило положение ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Согласно ему, единственным основанием для эвтаназии является неизлечимая болезнь. Особо злых собак рекомендовали содержать в приютах до естественной смерти.
В начале июня бездомные собаки пробрались в частный зоопарк в Астраханской области и разорвали трех животных. А в апреле под Петербургом стая напала на четырехлетнего малыша. Да этого также под Петербургом от многочисленных укусов пострадал пенсионер. В отдаленных регионах ситуация с бродячими животными более серьезная. Там нередки смертельные случаи.