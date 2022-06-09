«И никого не накажешь». В Астраханской области бродячие собаки пробрались в зоопарк и разорвали двух оленей и ламу

Бродячие собаки проникли на территорию частного зоопарка «Баба Фрося» в Камызякском районе Астраханской области и загрызли оленей и редкую ламу-альбиноса. Владелец зоосада заявил, что округу буквально терроризирует большая стая четвероногих с бирками, которых выпустили на волю в рамках программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).

Собаки сделали подкоп в зоопарк ранним утром, проникли в вольеры и разорвали редких животных. «Мы потеряли двух оленей, ламу Белоснежку. Она единственная в мире по такому редкому окрасу — белая вся вплоть до ресниц. Погибла альпака, ее стоимость около 400 тысяч рублей, но наши моральные потери выше финансов», — рассказал 9 июня « Интерфаксу » Олег Никулика. По его словам, шум разбудил сотрудника, который прогнал стаю. Теперь животных оставляют на ночь в закрытых помещениях, а охрану периметра усилили.

Владелец зоопарка сообщил, что живущая в округе стая собак насчитывает несколько десятков особей. «Они загрызли отару из 40 овец в поселке рядом, детей местные жители уже боятся выпускать на улицы гулять. И никого не накажешь: местные власти в рамках полномочий отловили собак, стерилизовали, пометили бирками и отпустили. Это не мешает им нападать», — сказал собеседник агентства.



Зоопарк «Баба Фрося» — крупнейший частный зоопарк в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, в нем проживают 105 видов животных.

