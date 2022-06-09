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    «И никого не накажешь». В Астраханской области бродячие собаки пробрались в зоопарк и разорвали двух оленей и ламу

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    2 комментария

    Бродячие собаки проникли на территорию частного зоопарка «Баба Фрося» в Камызякском районе Астраханской области и загрызли оленей и редкую ламу-альбиноса. Владелец зоосада заявил, что округу буквально терроризирует большая стая четвероногих с бирками, которых выпустили на волю в рамках программы ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).

    Собаки сделали подкоп в зоопарк ранним утром, проникли в вольеры и разорвали редких животных. «Мы потеряли двух оленей, ламу Белоснежку. Она единственная в мире по такому редкому окрасу — белая вся вплоть до ресниц. Погибла альпака, ее стоимость около 400 тысяч рублей, но наши моральные потери выше финансов», — рассказал 9 июня «Интерфаксу» Олег Никулика. По его словам, шум разбудил сотрудника, который прогнал стаю. Теперь животных оставляют на ночь в закрытых помещениях, а охрану периметра усилили.

    Владелец зоопарка сообщил, что живущая в округе стая собак насчитывает несколько десятков особей. «Они загрызли отару из 40 овец в поселке рядом, детей местные жители уже боятся выпускать на улицы гулять. И никого не накажешь: местные власти в рамках полномочий отловили собак, стерилизовали, пометили бирками и отпустили. Это не мешает им нападать», — сказал собеседник агентства.

    Зоопарк «Баба Фрося» — крупнейший частный зоопарк в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, в нем проживают 105 видов животных.

    В январе этого года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявлял о необходимости изменения федерального законодательства о безнадзорных животных для защиты людей от агрессивных собак.

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    Комментарии (2)

    AlBerkut
    Ну почему никого не наказать? Было бы желание, а кандидатура(ы) и возможность найдутся всегда 😉😎
    Можно абы кого наказать, можно посмотреть что ещё за звери в этом зоопарке есть, готовые отведать собачатины в отместку за своих коллег по неволе...
    Две монеты
    Чем выше цена, тем больше денег нужно тратить на охрану. От собак защищаются другими собаками. Накормленными и обученными.
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