На четырехлетнего ребенка напала стая собак под Петербургом

Маленький мальчик ушел из дома в деревне под Гатчиной и встретился со стаей собак. Ему пришлось вызвать скорую.



Четырехлетнего малыша родители обнаружили в поле у деревни Скворицы накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля. Поле расположено в 200 метрах от дома, где ребёнок живет с родителями. По предварительной информации, на теле мальчика нашли следы покусов собак.



Скорая увезла малыша в больницу в тяжелом состоянии.



Семья у ребёнка благополучная, на учетах не состоит.

