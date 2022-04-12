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    На четырехлетнего ребенка напала стая собак под Петербургом

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    15 комментариев

    Маленький мальчик ушел из дома в деревне под Гатчиной и встретился со стаей собак. Ему пришлось вызвать скорую.

    Четырехлетнего малыша родители обнаружили в поле у деревни Скворицы накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 апреля. Поле расположено в 200 метрах от дома, где ребёнок живет с родителями. По предварительной информации, на теле мальчика нашли следы покусов собак.

    Скорая увезла малыша в больницу в тяжелом состоянии.

    Семья у ребёнка благополучная, на учетах не состоит.

    Проводится проверка.

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    Комментарии (15)

    vfhbr
    Благополучной семьей считается та, в которой четырехлетний ребенок один гуляет по лесам и полям. Ему еще повезло, что с педофилом не встретился или не утонул.
    мухомор
    Зоошиза увижу же тут :(
    С лечением собачек от туберкулёза сейчас сложности, так что рекомендуется их лечить от кариеса кислотосодержащие препаратами. В отделе бытовой химии таких много.
    Игoрь
    Ребенок без присмотра - как минимум 5.35 КоАП, а лучше уголовка нерадивым "присмотрщикам". Родить мозгов хватило, а обеспечить должный уход - нет.
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