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    Беглов определился со «своей» половиной Горизбиркома

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    8 комментариев

    Губернатор Александр Беглов направил в новый состав Горизбиркома Петербурга семерых человек, а том числе вице-губернатора Максима Мейксина.

    Постановление было опубликовано на сайте электронного фонда правовых и нормативных технических документов. Первым на этот документ обратил внимание портал «Закс.ру».

    «Политическому» вице-губернатору Максиму Мейксину, в прошлом главе Центрального района, прочат кресло председателя городской избирательной комиссии, о чем ранее уже рассказывала «Фонтанка». Ранее направить в Горизбирком Мейксина рекомендовал ЦИК.

    Кроме того, градоначальник направил в Горизбирком действующих членов комиссии Екатерину Фесик (от партии «Справедливая Россия — За правду!»), Дениса Козенко и Валерия Николаева (ЛДПР), также секретаря ГИК Екатерину Астафьеву.

    Наконец, в состав комиссии попали Тарасов Артем Юрьевич и Шильман Александр Сергеевич, это бывший и нынешний руководители территориальной избирательной комиссии № 39.

    Законодательную и исполнительную власть города формируют поровну. Парламент завершил прием предложений по кандидатам 1 июня. Предполагается, что свою половину нового состава ЗакС утвердит на ближайшем заседании.

    Состав избирается сроком на 5 лет.

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    Комментарии (8)

    Random_spb
    Определился)
    Понятное дело, элитные участки в Курортном районе за бесценок разве просто так отдают?
    shestokol
    доходы их и их семей срочно на всеобщее обозрение , за последние 5 лет , срочно , будем сравнивать после выборов
    Диванный Эксперт
    Обычное средневековье. Дети боярские. Наделы. Ничего интересного
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