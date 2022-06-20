Беглов определился со «своей» половиной Горизбиркома

Губернатор Александр Беглов направил в новый состав Горизбиркома Петербурга семерых человек, а том числе вице-губернатора Максима Мейксина.
Постановление было опубликовано на сайте электронного фонда правовых и нормативных технических документов. Первым на этот документ обратил внимание портал «Закс.ру».
«Политическому» вице-губернатору Максиму Мейксину, в прошлом главе Центрального района, прочат кресло председателя городской избирательной комиссии, о чем ранее уже рассказывала «Фонтанка». Ранее направить в Горизбирком Мейксина рекомендовал ЦИК.
Кроме того, градоначальник направил в Горизбирком действующих членов комиссии Екатерину Фесик (от партии «Справедливая Россия — За правду!»), Дениса Козенко и Валерия Николаева (ЛДПР), также секретаря ГИК Екатерину Астафьеву.
Наконец, в состав комиссии попали Тарасов Артем Юрьевич и Шильман Александр Сергеевич, это бывший и нынешний руководители территориальной избирательной комиссии № 39.
Законодательную и исполнительную власть города формируют поровну. Парламент завершил прием предложений по кандидатам 1 июня. Предполагается, что свою половину нового состава ЗакС утвердит на ближайшем заседании.
Состав избирается сроком на 5 лет.