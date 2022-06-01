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    Выборы 2021

    «Единая Россия» и «Яблоко» меняют представителя в петербургском горизбиркоме

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    1 комментарий

    Законодательное собрание завершило приём предложений на места в петербургском горизбиркоме. Как стало известно «Фонтанке» 1 июня, своих представителей в городской избирательной комиссии будут менять «Единая Россия» и партия «Яблоко».

    Так, вместо Наргис Ахадовой, которая работает в Законодательном собрании, партию власти в избирательной комиссии будет представлять Юрий Кузьмин, его выдвижение также поддержал муниципальный совет МО «Георгиевское». До этого он уже был в горизбиркоме, но не от «Единой России». Также уходит из горизбиркома представитель «Яблока» Ольга Покровская. Её место займёт Павел Шапчиц, до этого представлявший интересы партии в избиркоме Центрального района.

    Муниципальный совет Сестрорецка выдвигает Бориса Семёнова, он уже работал в горизбиркоме последние полгода. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» отправляет в избирком Людмилу Боричеву, она также уже заседала в избиркоме нынешнего созыва и чаще всего голосовала так же, как и представитель «Единой России». Такая же история с Ириной Артюховой, которую выдвинул муниципальный совет Рыбацкого.

    КПРФ выдвинула в состав горизбиркома юриста Андрея Белякова. На прошлых выборах он неоднократно критиковал решения коллег и заявлял о нарушениях.

    Также по рекомендации ЦИКа в состав городской избирательной комиссии войдёт юрист горизбиркома Олег Зацепа.

    Всего на 7 мест претендуют 8 кандидатов. По словам собеседников «Фонтанки» в ЗакСе, скорей всего, выдвинутый от «Наблюдателей Петербурга» Виктор Венгеров не наберёт нужное количество голосов во время утверждения нового состава комиссии.

    Отметим, что вторую половину горизбиркома формирует губернатор. Ему предстоит в ближайшее время объявить кандидатов от «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России» и предложенных в состав горизбиркома кандидатур от общественных организаций.

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    Комментарии (1)

    kоt-obormot
    А сколько у него яхта стоит? если меньше 100млндолларей - то не катит!
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