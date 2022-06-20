Избирательные ограничения. Россия открыла границу для граждан Армении

Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу. Об этом 20 июня заявил премьер РФ Михаил Мишустин, отметив, что мера будет способствовать развитию туризма и экономических связей.



«В соответствии с решением правительства сняты все ограничения на въезд армянских граждан на территорию России сухопутным путем», — цитирует РИА Новости слова Мишустина, сказанные во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что рассчитывает на быстрое восстановление туристического потока.