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    Избирательные ограничения. Россия открыла границу для граждан Армении

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    1 комментарий

    Россия сняла все ограничения для въезда граждан Армении через сухопутную границу. Об этом 20 июня заявил премьер РФ Михаил Мишустин, отметив, что мера будет способствовать развитию туризма и экономических связей.

    «В соответствии с решением правительства сняты все ограничения на въезд армянских граждан на территорию России сухопутным путем», — цитирует РИА Новости слова Мишустина, сказанные во время встречи с премьером Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что рассчитывает на быстрое восстановление туристического потока.

    В понедельник МИД Финляндии сообщил об открытии с 30 июня границы для туристов из России. Посольство РФ на это ответило, что со своей стороны коронавирусные ограничения пока снимать не собирается.

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    Комментарии (1)

    275102528
    Да, но у Армении и России нет общей сухопутной границы.
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