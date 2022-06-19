Губернатор Курской области заявил об атаке беспилотника

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника. Пострадавших нет.
По словам губернатора, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник и успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров.
«Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нём разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.
В последние дни приграничные районы Курской области подвергаются обстрелам практически регулярно. Утром 15 июня был обстрелян пункт пропуска «Крупец» на границе с Украиной, 17 июня — село Гордеевка в Кореневском районе. 9 июня в Курской области в очередной раз продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.