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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Курской области заявил об атаке беспилотника

    1950
    2 комментария

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке беспилотника. Пострадавших нет.

    По словам губернатора, 19 июня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник и успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров.

    «Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нём разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

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    В последние дни приграничные районы Курской области подвергаются обстрелам практически регулярно. Утром 15 июня был обстрелян пункт пропуска «Крупец» на границе с Украиной, 17 июня — село Гордеевка в Кореневском районе. 9 июня в Курской области в очередной раз продлили «жёлтый» уровень террористической опасности.

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    Комментарии (2)

    Чёрт Опасный
    Горит максимум одна сосна.
    VKuser174198221
    Странно...до 24 февраля не летали......Все по плану?
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