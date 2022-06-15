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    Боевые действия на Украине

    Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» на границе с Украиной

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    1 комментарий

    В Курской области утром 15 июня был обстрелян пункт пропуска «Крупец» на границе с Украиной. О происшествии в своём телеграм-канале в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнём наши пограничники подавили нападение», — уточнил Старовойт.

    «Фонтанка» писала, что накануне в Брянской области в результате обстрела приграничного села Займище пострадали шесть человек. Кроме этого, было повреждено полсотни домов.

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    Комментарии (1)

    Две монеты
    Когда с этой территории стреляют - это Украина, а когда речь о её присоединении - это ЛДНР. Мило...
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