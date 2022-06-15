Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» на границе с Украиной

В Курской области утром 15 июня был обстрелян пункт пропуска «Крупец» на границе с Украиной. О происшествии в своём телеграм-канале в среду сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



«Сегодня в 7:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнём наши пограничники подавили нападение», — уточнил Старовойт.

