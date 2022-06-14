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    Губернатор: Число пострадавших при обстреле села в Брянской области выросло до шести

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    Шесть человек пострадали при обстреле села Займище в Брянской области. Повреждены полсотни домов, сообщил 14 июня губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

    «По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное. Повреждено порядка 50 домов», — пишет Богомаз.

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    По словам губернатора, местным жителям окажут всю необходимую помощь. После мероприятий оперативных служб к работе приступит комиссия по оценке ущерба.

    Об обстреле села Займище, которое находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной, стало известно утром во вторник. Очевидцы показывали последствия произошедшего. Изначально говорилось о четырех пострадавших.

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