Губернатор: Число пострадавших при обстреле села в Брянской области выросло до шести

Шесть человек пострадали при обстреле села Займище в Брянской области. Повреждены полсотни домов, сообщил 14 июня губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное. Повреждено порядка 50 домов», — пишет Богомаз.
По словам губернатора, местным жителям окажут всю необходимую помощь. После мероприятий оперативных служб к работе приступит комиссия по оценке ущерба.
Об обстреле села Займище, которое находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной, стало известно утром во вторник. Очевидцы показывали последствия произошедшего. Изначально говорилось о четырех пострадавших.