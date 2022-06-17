Губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле села в Курской области

В Курской области утром 17 июня из миномётов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, однако в некоторых домах выбиты стекла. Об этом в пятницу в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.



«Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стекла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — отметил глава региона.

