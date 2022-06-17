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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле села в Курской области

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    2 комментария

    В Курской области утром 17 июня из миномётов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, однако в некоторых домах выбиты стекла. Об этом в пятницу в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    «Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбило стекла. Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных», — отметил глава региона.

    Напомним, что за последние дни приграничные районы Курской области подвергаются обстрелам практически регулярно. В частности, утром 15 июня был обстрелян пункт пропуска «Крупец» на границе с Украиной.

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    Комментарии (2)

    Never_Mind
    "А нас то за что?"
    фру
    Постоянные обстрелы - это называется "под контролем".
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