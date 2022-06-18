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    Сформировали два пальца. В Педиатрическом университете рассказали, как спасали кисть 3-летней девочке

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    4 комментария

    Трёхлетняя девочка, которая накануне днём получила серьёзную травму в петербургском торгово-развлекательном комплексе, была доставлена в Педиатрический университет в сопровождении мамы. Врачи провели уникальную по компетенции операцию, есть основания, что её исход будет благоприятным.

    «Травма была крайне тяжёлой. <…> Была выполнена операция по формированию двух пальцев, проведена реконструкция сухожилия для восстановления сгибательной функции», — рассказал «Фонтанке» 18 июня советник ректора Педиатрического университета Валентин Сидорин.

    По словам собеседника издания, сегодня был проведён консилиум, в ходе которого специалисты обсудили состояние здоровья девочки и решили ряд вопросов. С мамой малышки провели беседу. Ей сообщили о прогнозах и дали рекомендации.

    «Фонтанка» писала, что в Петербургском педиатрическом университете прооперировали трёхлетнюю девочку, чью руку в ТРК «Невский» накануне повредил эскалатор. Врачи сделали всё возможное, но констатировали, что прежней кисть ребёнка уже не будет.

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    Комментарии (4)

    264961591
    Ну тут должна была смотреть мать за ребенком. На любом эскалаторе можно получить такую травму, если пальцы попадут под резиновый поручень, особенно, когда такая маленькая ручка.
    07A
    Бедный ребенок, если есть возможность, пусть все ее пальцы приживутся и их работоспособность восстановится.
    VKuser174198221
    Интересно, возбуждено ли уголовное дело в отношении тех должностных лиц, которые допустили эксплуатацию небезопасного транспортного средства (эскалатора)? Где же ведомство Бастрыкина? Или владельцы ТРЦ уже успели.......
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