Сформировали два пальца. В Педиатрическом университете рассказали, как спасали кисть 3-летней девочке

Трёхлетняя девочка, которая накануне днём получила серьёзную травму в петербургском торгово-развлекательном комплексе, была доставлена в Педиатрический университет в сопровождении мамы. Врачи провели уникальную по компетенции операцию, есть основания, что её исход будет благоприятным.
«Травма была крайне тяжёлой. <…> Была выполнена операция по формированию двух пальцев, проведена реконструкция сухожилия для восстановления сгибательной функции», — рассказал «Фонтанке» 18 июня советник ректора Педиатрического университета Валентин Сидорин.
По словам собеседника издания, сегодня был проведён консилиум, в ходе которого специалисты обсудили состояние здоровья девочки и решили ряд вопросов. С мамой малышки провели беседу. Ей сообщили о прогнозах и дали рекомендации.
«Фонтанка» писала, что в Петербургском педиатрическом университете прооперировали трёхлетнюю девочку, чью руку в ТРК «Невский» накануне повредил эскалатор. Врачи сделали всё возможное, но констатировали, что прежней кисть ребёнка уже не будет.