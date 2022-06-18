СМИ: Умер ветеран, судившийся с Навальным*

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, судившийся с оппозиционером Алексеем Навальным* (внесён в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), скончался в возрасте 95 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник 18 июня.

В 2020 году Игнат Артеменко, которому на тот момент было 93 года, оскорбился после комментария Навального* в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. В июне в отношении оппозиционера было возбуждено дело о клевете. В феврале 2021 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Навального* к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана. Семья Артеменко была неудовлетворена.

