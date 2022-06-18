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    СМИ: Умер ветеран, судившийся с Навальным*

    3620
    23 комментария

    Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, судившийся с оппозиционером Алексеем Навальным* (внесён в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), скончался в возрасте 95 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник 18 июня.

    В 2020 году Игнат Артеменко, которому на тот момент было 93 года, оскорбился после комментария Навального* в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. В июне в отношении оппозиционера было возбуждено дело о клевете. В феврале 2021 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Навального* к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана. Семья Артеменко была неудовлетворена.

    * Внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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    Комментарии (23)

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    Наша страна гордится такими героями.
    sektor7
    Спасибо большое Вам, Игнат Артеменко!
    За то что дали стране мир и освободили от фашизма, за то что защищали нас.
    Низкий Вам поклон.
    И за А.Навального тоже огромное спасибо. ВЫ исполнили свой долг до конца.
    Дежурный по объединению
    Повезло племяннику (или кто там самым оскорбившимся был?), Теперь ещё и квадратные метры его будут.
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