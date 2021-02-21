«Папа ожидал, что Навальный принесёт извинения». Семья ветерана Артеменко осталась недовольной решением суда по делу о клевете

Семья ветерана Игната Артеменко не удовлетворена решением суда по делу о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила дочь фронтовика Елена 21 февраля.

«Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса», — цитирует Артеменко РИА Новости.