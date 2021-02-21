«Папа ожидал, что Навальный принесёт извинения». Семья ветерана Артеменко осталась недовольной решением суда по делу о клевете

Семья ветерана Игната Артеменко не удовлетворена решением суда по делу о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила дочь фронтовика Елена 21 февраля.
«Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса», — цитирует Артеменко РИА Новости.
Дочь ветерана напомнила, что отец не подавал иск на возмещение морального ущерба, а требовал только принести извинения за клевету и оскорбления.
Накануне Бабушкинский суд Москвы приговорил Алексея Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Производство возбудили в июне 2020 года после того, как политик назвал «холуями» авторов и героев ролика канала RT о поправках к Конституции. Одним из участников видео был Игнат Артеменко. Политик посчитал дело сфабрикованным, в суде он не стеснялся в выражениях, рассказывал анекдоты и интересовался у судьи рецептом засолки огурцов. Эксперты признали слова Навального оценочным суждением.