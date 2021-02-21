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«Папа ожидал, что Навальный принесёт извинения». Семья ветерана Артеменко осталась недовольной решением суда по делу о клевете

Семья ветерана Игната Артеменко не удовлетворена решением суда по делу о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила дочь фронтовика Елена 21 февраля.

«Папа ожидал, что Навальный в своем последнем слове все-таки принесет ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета, иначе никак не назовешь его бесконечные утверждения в нашей финансовой заинтересованности от процесса», — цитирует Артеменко РИА Новости.

Дочь ветерана напомнила, что отец не подавал иск на возмещение морального ущерба, а требовал только принести извинения за клевету и оскорбления.

Накануне Бабушкинский суд Москвы приговорил Алексея Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Производство возбудили в июне 2020 года после того, как политик назвал «холуями» авторов и героев ролика канала RT о поправках к Конституции. Одним из участников видео был Игнат Артеменко. Политик посчитал дело сфабрикованным, в суде он не стеснялся в выражениях, рассказывал анекдоты и интересовался у судьи рецептом засолки огурцов. Эксперты признали слова Навального оценочным суждением.

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Комментарии (88)

Dim22
До нынешних событий , к Навальному относился ,ни как ну мутит человек воду , ну фабрикуют против него уголовное дело. Этот фарс с дедушкой на самом высоком уровне . Это нечто . Хорошо этот дед не ветеран Куликовской битвы .
EdVed
Бессовестные вы, родственники, сотрудничаете с оккупационной властью и еще питюкаете прилюдно. Дерьмо, а не люди.
OldObyvatel
Все на продажу: ветераны, спортсмены, писатели, ученые, артисты... Про политиков я уже не говорю, там не протолкнуться, очередь к начальственному анусу расписана на месяцы вперед.
Как пелось еще в советской частушке 1956 года:
Удивили мы Европу,
Покорили высоту.
Двадцать лет лизали жопу,
Оказалось, что не ту!
Но народ не унывает,
Бодро смотрит он вперед.
Нам Единая Россия
Жопу новую найдет.
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