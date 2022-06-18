Еще поживем. На ПМЭФ-2022 в последний день обсудили судьбу печатных и электронных СМИ

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулев отметил, что корнями его компания из печатных СМИ, хотя сейчас уже перешла в формат digital, большинство сотрудников ее работают в интернете. «Для нас нет вопроса, быть или не быть принтовому бизнесу. Пока это бизнес, мы этим занимаемся… Мы сегодня, по данным Mediascop. имеем ТОП-1 журнал по России и ТОП-3 журнал в России — «Антенна-Телесемь и «Вокруг света». Для нас это пока бизнес, мы занимаемся этим очень ответственно, инвестируем, экспериментируем… У принта устойчивая аудитория, тратящая раз в неделю, раз в месяц или каждый день свои кровные. И это сильно мотивирует на то, чтобы потреблять контент достаточно ответственно», — заявил медиаменеджер.



При этом Шкулев признал, что по бумажным изданиям его группы от 5 до 10% идет сокращение тиража, но они имеют большой «парашют», сейчас разовая аудитория составляет 6,5 млн человек: «Каждый проект, каждый бизнес имеет свой цикл жизни. У принта в зависимости от издания, тоже достаточно перспективная кривая по циклу жизни. Кому-то 5, 10, кому-то 15, кому-то 20 лет отведено. Поэтому в 2030-х [бумажная] пресса на российском рынке будет… Скорее всего, еще несколько лет, может быть, до 2030 года мы с этим бизнесом будем оставаться».



Гендиректор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков заявил, что спор о конце бумажных СМИ идет каждый год: «Кумир миллионов Билл Гейтс когда-то сказал, что в 2017 году выйдет последний экземпляр печатной газеты в мире. Есть, наверное, в материальном потреблении вечные ценности — золото, бриллианты, они будут всегда популярны. И мне кажется, что у прессы есть качества, которые позволяют этот продукт считать вечным. Чтение принтовое — это уникальный формат, не подразумевающий никаких других коммуникаций. И если это так, то это уникальная рекламная возможность. Мы понимаем, что тиражность падает, но эти частички золота и бриллиантов, вечной ценности, которые есть в этом продукте, никуда не денутся». По официальной статистике, 21% населения страны не имеет доступа к Интернету, так что называть бумагу уходящим форматом нельзя. По мнению Новикова, главные вызовы для бумажной прессы связаны не с предпочтениями аудитории, а с техническими вопросами — закрытие киосков, удорожание бумаги, непунктуальность доставки даже подписных изданий.



Обсуждались и проблемы электронных СМИ — в частности, непропорциональное распределение выгод между производителями контента, правообладателями и распространителями. Виктор Шкулев отметил, что у двух его групп порталов (тематические и городские) — порядка 80–85 проектов, включая сайты и страницы в соцсетях, они производят единицу контента раз в 40–50 секунд. Этот контент дистрибутируется по различным каналам. Формула отношений с поисковиками уже неплохая, считает Шкулев, но в ней есть перекос: «Себестоимость контента, который мы делаем, достаточно высокая, а распределение результата между нами как паблишерами и поисковой системой или рекомендательной системой складывается не в нашу пользу». По его мнению, следовало бы пойти по пути, по которому уже пошли несколько стран: на государственном уровне принято решение, что издатели и поисковики договариваются о формуле распределения выгоды, заключая договор.

