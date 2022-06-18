Беглов назвал крупнейшего инвестора для Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал журналистам о том, как Смольный меняет источники инвестиционных потоков. Самый стабильный оказался в 600 километрах.

«Мне очень понравилось выступление президента, который сказал самое главное: в стране деньги есть, их надо вкладывать в собственную страну, и тогда все будет хорошо. Петербург — это идеальное место, чтобы инвестировать сюда. Мы переформатировали потоки инвестиций. Если раньше больше смотрели на западные страны, то теперь работаем с правительством Российской Федерации. Это большой инвестор не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Вы знаете, что президент дал поручение, и Санкт-Петербург будет получать большие кредиты под маленькие проценты. Это прежде всего из фонда национального благосостояния, это инфраструктурные кредиты. 3,5% на 10–15 лет — никто, никогда, ни один банк таких кредитов не давал», — подчеркнул Беглов 18 июня.

Напомним, президент говорил о необходимости инвестировать в собственную экономику в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2022 накануне. «Фонтанка» подробно следила за ним в режиме онлайн-трансляции, основные тезисы главы государства собраны здесь.



Петербург действительно получает от федерального центра значительное финансирование в виде отчислений из ФНБ и инфраструктурных кредитов. В частности, они идут на обновление наземного и подземного подвижного состава, дорожное строительство, а также на строительство метро.

