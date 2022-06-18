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    Беглов назвал крупнейшего инвестора для Петербурга

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    10 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал журналистам о том, как Смольный меняет источники инвестиционных потоков. Самый стабильный оказался в 600 километрах.

    «Мне очень понравилось выступление президента, который сказал самое главное: в стране деньги есть, их надо вкладывать в собственную страну, и тогда все будет хорошо. Петербург — это идеальное место, чтобы инвестировать сюда. Мы переформатировали потоки инвестиций. Если раньше больше смотрели на западные страны, то теперь работаем с правительством Российской Федерации. Это большой инвестор не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Вы знаете, что президент дал поручение, и Санкт-Петербург будет получать большие кредиты под маленькие проценты. Это прежде всего из фонда национального благосостояния, это инфраструктурные кредиты. 3,5% на 10–15 лет — никто, никогда, ни один банк таких кредитов не давал», — подчеркнул Беглов 18 июня.

    Напомним, президент говорил о необходимости инвестировать в собственную экономику в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2022 накануне. «Фонтанка» подробно следила за ним в режиме онлайн-трансляции, основные тезисы главы государства собраны здесь.

    Петербург действительно получает от федерального центра значительное финансирование в виде отчислений из ФНБ и инфраструктурных кредитов. В частности, они идут на обновление наземного и подземного подвижного состава, дорожное строительство, а также на строительство метро.

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    Комментарии (10)

    Alex000
    Надо уточнять, что ни один российский банк таких кредитов не давал.
    А то вон в Европах обычные ипотеки под меньшую ставку.
    252674901
    Благодаря Беглову , Питер превращается в подобие дотационых Чечни и Крыма на шее россиян.
    Ivan Topor
    Как, неужели крупнейший инвестор - это не талибы?!
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