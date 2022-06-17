Смольный «подписал» два новых курорта на ПМЭФ

Второй день деловой программы ПМЭФ-2022 начался для Петербурга с гостиничных соглашений. «Фонтанка» рассказывала о них перед форумом.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 17 июня, первое соглашение касается создания санаторно-курортного комплекса в Курортном районе, инвестор — ООО «Агентство развития предпринимательства». Речь идет о загородном рекреационном комплексе, рабочее название которого — «Карельская деревня». Ориентировочный срок реализации — 2026 год, а объем инвестиций — 2 млрд рублей. Ранее компания претендовала на участок в поселке Ушково.
Второе соглашение — с ООО «Метр Девелопмент Групп», в него входит создание культурно-досугового комплекса и строительство гостиницы: четырехзвездочный отель, 20 коттеджей, СПА, спорткомплекс, а также пляж, манеж для верховой езды, стойбище для лошадей и т. п.
Предполагается реализовать проект в 2027 году, стоимость — 4 млрд рублей. Гостиница должна разместиться в Зеленогорске (Приморское шоссе, участок 110), а культурно-досуговый центр — вблизи «Невской ратуши».
Об этих и других подписаниях в программе ПМЭФ — читайте в материале «Фонтанки». О том, как прошел первый день форума, смотрите здесь.