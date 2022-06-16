Беглов рассказал, как восстанавливают Мариуполь

Строители из Петербурга продолжают готовить к реконструкции объекты в подшефном Мариуполе. Уже оборудован стройгородок для проживания рабочих, которые будут восстанавливать жилые дома, сообщает 16 июня пресс-служба Смольного.
По словам губернатора Александра Беглова, местные жители помогают убирать город и расчищают завалы, в магазинах есть необходимые продукты.
К ремонту готовят детский сад № 150. Власти Петербурга надеются, что к началу нового учебного года в Мариуполе успеют восстановить три школы и три детсада. Кроме того, там намерены реконструировать Драматический театр и Филармонию
«Фонтанка» писала, что в четверг депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ от Смольного на вопрос о том, откуда город возьмет деньги на восстановление разрушенного в ходе спецоперации Мариуполя. Правда, ничего толком объяснить в администрации не смогли и заявили, что средства будут направлены «в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства».