Беглов рассказал, как восстанавливают Мариуполь

Строители из Петербурга продолжают готовить к реконструкции объекты в подшефном Мариуполе. Уже оборудован стройгородок для проживания рабочих, которые будут восстанавливать жилые дома, сообщает 16 июня пресс-служба Смольного.



По словам губернатора Александра Беглова, местные жители помогают убирать город и расчищают завалы, в магазинах есть необходимые продукты.

