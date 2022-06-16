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    Боевые действия на Украине

    Беглов рассказал, как восстанавливают Мариуполь

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    4 комментария

    Строители из Петербурга продолжают готовить к реконструкции объекты в подшефном Мариуполе. Уже оборудован стройгородок для проживания рабочих, которые будут восстанавливать жилые дома, сообщает 16 июня пресс-служба Смольного.

    По словам губернатора Александра Беглова, местные жители помогают убирать город и расчищают завалы, в магазинах есть необходимые продукты.

    К ремонту готовят детский сад № 150. Власти Петербурга надеются, что к началу нового учебного года в Мариуполе успеют восстановить три школы и три детсада. Кроме того, там намерены реконструировать Драматический театр и Филармонию

    «Фонтанка» писала, что в четверг депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ от Смольного на вопрос о том, откуда город возьмет деньги на восстановление разрушенного в ходе спецоперации Мариуполя. Правда, ничего толком объяснить в администрации не смогли и заявили, что средства будут направлены «в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства».

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня подписал соглашение о побратимских отношениях с Мариуполем. Он анонсировал, что петербургские власти помогут с восстановлением Октябрьского района города. Оценить масштабы разрушений в Мариуполе можно на видео, опубликованном в начале июня Следственным комитетом РФ. 6 июня к берегам Азовского моря прибыли специалисты и строительная техника из Петербурга. Восстанавливать город из Северной столицы поедет тысяча человек.

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    Комментарии (4)

    moon239
    За чей счёт банкет восстановление Мариуполя? Беглов, что вытащил бабло из своего лопатника?
    VKuser192906306
    Очки опять разбились...влетел в "яму на дороге"...стукнулся лбом...Может дороги сделать и людей расселить из "бараков" ?...НабеЛаю вслепую нихего не висжу...
    Диванный Эксперт
    А Питер когда восстановят?
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