КГИОП не принял. Проект ремонта домов на Тележной улице вернули на доработку

Комитет по охране памятников вернул на доработку эскизный проект капитального ремонта пяти исторических зданий на Тележной улице. Информация об этом 16 июня появилась на сайте КГИОП.

Речь идет о многострадальных домах под номерами: 21, лит. А; 23, лит. А; 25–27, лит. А; 29, лит. А, и 29, лит. Г, — против их сноса более десяти лет боролись градозащитники . В 2021 году дома приобрел на торгах предприниматель Ян Бобрышев. Эскизный проект их капремонта поступил в КГИОП в мае 2022 года.

Комитет нашел в документации многочисленные несоответствия требованиям городского закона №820–7 об объединенных зонах охраны культурного наследия. Хотя здания и не являются памятниками, но числятся как исторические, поэтому проект их ремонта должен соответствовать режимам зон охраны этой территории.

В числе нарушений — отсутствие в документации схемы устройства террасы, накрываемой съемными конструкциями. Кроме того, проект предусматривает новый декор фасадов, закладку некоторых дверных проемов и организацию новых. Обоснование — архивные проектные планы, которые представлены в документах, — не устроило чиновников, так как эти планы не были утверждены к реализации.

«Архитектурное решение дверных заполнений не соответствует историческому», — констатировал комитет.



Вопросы есть и по технической части: не предусмотрено проведение геотехнического мониторинга, хотя проект предусматривает проектные решения и по подземной части зданий, показатели расчетного сопротивления металлических балок перекрытий и снеговой нагрузки не соответствуют нормативам.



Комитет выдал отрицательное заключение, в котором попросил пояснить информацию о работах по устранению аварийности зданий №21, которые ведутся в настоящее время. В отношении другого дома, 25–27, охранное ведомство еще в апреле предостерегало собственника о недопустимости возможного изменения внешнего облика здания.

