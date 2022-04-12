Ломать не строить. Незаконные мансарды остаются в центре Петербурга и размножаются

После бума по части строительства незаконных мансард в историческом центре эти надстройки никуда не делись. А горожане при виде любых новых работ на крышах бьют тревогу.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конце марта сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» заподозрило, что по двум адресам пользователей в центре Петербурга начали расти незаконные надстройки.

Однако выяснилось, что в доме на улице Марата, 11, где располагается отель «Гельвеция», просто ремонтируют кровлю: документация и работы согласованы с комитетом по охране памятников.

Марата, 11



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Марата, 11



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Второй объект — многострадальный дом №25–27 по улице Тележной, за сохранение которого и нескольких соседних градозащитники боролись не один год. После расселения зданиям угрожал снос, внутри неоднократно вспыхивали пожары. Наконец, летом 2021 года актив с торгов выкупил у города предприниматель Ян Бобрышев.

дом №25–27 по улице Тележной



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В комментарии «Фонтанке» инвестор рассказал: «Ничего надстраивать не собираемся... Если вы посмотрите на стену, видно, что ее часть разобрана. Верхний слой всегда больше подвержен воздействию осадков, и он разрушается. Мы разобрали верхний слой и восстановили стену в том же объеме. Заинтересованных лиц хотел бы успокоить, что, согласно закону № 820–7 (об объединенных охранных зонах — прим. ред.), запрещено изменение внешнего облика исторических зданий, образующих уличный фронт, мы все делаем в соответствии с 820–7 законом».

Городской комитет по охране памятников, в свою очередь, сообщил, что не выдавал заключения о том, что проект локальных изменений фасада соответствует режимам зон охраны объектов культурного наследия. И документацию от собственника для выдачи такого заключения не получал. Самому собственнику чиновники направили предостережение о недопустимости нарушения двух законов: федерального — об объектах культурного наследия и городского — об объединенных охранных зонах.

Всего с декабря 2020 по 31 марта 2022 года комитет получил четыре жалобы на вновь выявленные факты устройства мансард с увеличением габаритов зданий. В двух случаях подозрения не подтвердились: это исторические здания по адресам: Выборгская наб., д. 33/17 и Подольская ул., д. 20. Однако есть и вполне обоснованные сигналы.



Наиболее свежий пример: дом Челищева на улице Чайковского, 31. Здание является региональным памятником, но это не смутило авторов обустройства дополнительного этажа.

Чайковского, 31



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Чайковского, 31



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конце февраля Арбитражный суд по иску КГИОП обязал ТСЖ «Дом Челищева» в течение 12 месяцев со дня вступления решения в силу привести чердачное пространство над квартирой № 6 и крышу дома в соответствие с согласованной проектной документацией и предметом охраны. В апреле ответчик подал апелляцию, однако она из-за некорректного адресата была возвращена заявителю.

Изменение уклона крыши и возведение стен с оконными проемами на уровне чердака в здании-памятнике чиновники КГИОП зафиксировали еще в апреле прошлого года. Правообладателю — ТСЖ «Дом Челищева» отправилось предписание о приостановке работ, пока не получит разрешение комитета.

Летом прошлого года в отношении ТСЖ возбудили административное дело за нарушение требований об охране объектов культурного наследия (ст. 7.13 КоАП РФ), и осенью товариществу собственников присудили штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, комитет направил в УМВД по Центральному району заявление о преступлении — уничтожении или повреждении ОКН (ч. 1 ст. 243 УК РФ). «Однако до настоящего времени информация о принятом решении в КГИОП не поступила», — добавили в пресс-службе.



В ноябре прошлого года чиновники получили еще одну жалобу. На историческом доме №14 по улице Печатника Григорьева, фасад которого формирует уличный фронт, начала расти мансарда. Проверка комитета показала, что это действительно так: рабочие, кроме всего прочего, демонтировали конструкции крыши и дымоходы и нарастили высоту наружной капитальной и брандмауэрной стен. На новом этаже обустроили оконные проемы.



дом №14 по улице Печатника Григорьева



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» дом №14 по улице Печатника Григорьева



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заключение о соответствии проекта режимам зон охраны КГИОП, конечно, не выдавал.



Комитет направил собственнику предписание о приостановке работ и вызвал владельца для составления протокола за нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия, а также за изменение объекта, составляющего предмет охраны здания (части 1 статьи 7.13 и части 3 статьи 7.14.1 КоАП РФ). Также чиновники подготовили иск об обязании собственника привести все в первоначальное состояние.

Однако обязать, как выясняется, не значит принудить. Еще в 2016 году Госстройнадзор в суде отстоял свое требование снести надстройку, которую возвели на дворовом флигеле дома 22Б на набережной Фонтанки. В 2017 на тот момент владелец — петербуржец Юрий Герасимов — предпринял неудачную попытку обжаловать решение. Однако этот адрес на сайте службы до сих пор числится в разделе «Осторожно, самострой!», а помещения — в ЕГРН.

флигель дома 22Б на набережной Фонтанки



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» флигель дома 22Б на набережной Фонтанки



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» флигель дома 22Б на набережной Фонтанки



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Еще одно такое незаконченное дело — мансарда дворового флигеля ниже по Фонтанке, это нежилой дом № 129Б. Госстройнадзор еще в 2015 подал иск к компании «Оптторг плюс», только в 2020 году арбитраж обязал фирму снести самострой. В апелляционной инстанции дело было передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд. Летом 2021 года суд подтвердил правоту Госстройнадзора, однако ответчик направил жалобу в горсуд. Все на месте.

дом № 129Б по набережной Фонтанки



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» дом № 129Б по набережной Фонтанки



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» дом № 129Б по набережной Фонтанки



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже подзабылась история с незаконной мансардой на изначально трехэтажном доме №39 по улице Черняховского, построенном в 1872 году. Еще в 2019 году Смольнинский районный суд по иску Госстройнадзора постановил снести надстройку. Однако она до сих пор никуда не делась.

дом №39 по улице Черняховского



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» дом №39 по улице Черняховского



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» дом №39 по улице Черняховского



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Наверное, самой известной мансардной историей можно считать эпопею с надстройкой здания «Главная аптека» (ул. Миллионная, д. 4/1), которая временно оставила без крова обитателей 10 квартир и вылилась в уголовное дело. В длящемся более 10 лет сюжете до сих пор не поставлена точка. В КГИОП рассказали, что в 2021 году на объекте выполнялись работы по приведению чердака в исторический вид. Но отчетную документацию комитет пока не утвердил.



Многие помнят так называемую «мансарду Боярского» на Невском проспекте, 64. Также в комитете напомнили аналогичную ситуацию с надстройкой на «Доме Н.Н. Никонова» — «Пряничном домике» на Колокольной улице. В результате самовольных работ со стороны дворового фасада появился 6 этаж: изменены целостность чердака, форма и габариты крыши, архитектурно-декоративная композиция фасада и исторические габариты объема здания.

Колокольная, 11



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Колокольная, 11



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Колокольная, 11



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Судебное решение демонтировать самострой вступило в силу еще в 2013 году, но до сих пор не исполнено, несмотря на возбужденное исполнительное производство. Аналогично до сих пор дворовый фасад дома А.Н. Васильева на 12-й Красноармейской улице «украшает» построенная девять лет назад незаконная мансарда. Хотя еще в 2015 году решение суда о демонтаже конструкции вступило в силу.

12-я Красноармейская, 3



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» 12-я Красноармейская, 3



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» 12-я Красноармейская, 3



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

