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    Боевые действия на Украине

    ДНР просит Россию задействовать «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ

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    Власти Донецкой народной республики (ДНР) обратились к России с просьбой задействовать дополнительные силы для уничтожения украинской артиллерии. Об этом 14 июня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

    Власти ДНР просят задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ.

    Накануне стало известно, что из-за обострения ситуации в ДНР будут задействованы «дополнительные союзнические силы». 13 июня СМИ, местные жители и власти ДНР сообщали о массированных обстрелах со стороны Украины. Известно как минимум о четверых погибших, среди которых ребенок, и свыше десяти раненых. Один из снарядов попал в роддом.

    Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вечером 23 февраля стало известно, что их руководители попросили Москву оказать помощь в «отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины». Рано утром 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по защите Донбасса.

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