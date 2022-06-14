ДНР просит Россию задействовать «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ

Власти Донецкой народной республики (ДНР) обратились к России с просьбой задействовать дополнительные силы для уничтожения украинской артиллерии. Об этом 14 июня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.
Власти ДНР просят задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ.
Накануне стало известно, что из-за обострения ситуации в ДНР будут задействованы «дополнительные союзнические силы». 13 июня СМИ, местные жители и власти ДНР сообщали о массированных обстрелах со стороны Украины. Известно как минимум о четверых погибших, среди которых ребенок, и свыше десяти раненых. Один из снарядов попал в роддом.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вечером 23 февраля стало известно, что их руководители попросили Москву оказать помощь в «отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины». Рано утром 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по защите Донбасса.