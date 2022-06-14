Больше не «Макдоналдс». ТЦ хотят взыскать убытки от закрытия ресторанов и поднять аренду для «Вкусно — и точка»

Собственник петербургского ТЦ «Смайл» и другие члены Российской гильдии управляющих и девелоперов начали обращаться к владельцу сети бывших ресторанов «Макдоналдс» в России, ООО «СРП», с требованием расторгнуть договор аренды или изменить его условия в сторону увеличения оплаты. Об этом «Фонтанке» 14 июня сообщили в консалтинговой компании Becar Asset Management.

По данным компании, владелец ТЦ «Смайл» «Научно-технический центр "Радуга"» первым направил «СРП» предложение изменить условия договора аренды. В письме компания пожаловалась на снижение плановой выручки после 15 марта, когда ресторан сети перестал работать.

Арендодатель обращает внимание на то, что при разработке концепции ТЦ он рассчитывал получать 10% дополнительного трафика за счет «Макдоналдса». Поэтому ресторан сети размещался в здании с «крайне низкой» арендной платой. Однако после закрытия заведения торговый центр недополучил часть плановой выручки.

В связи с этим собственник «Смайла» направил «СРП» досудебную претензию о расторжении договора и возмещении убытков. В компании считают, что закрытие ресторана в марте не было форс-мажором, произошло по его инициативе, а значит, условия договора были нарушены. Кроме того, открытие под новым брендом может снизить поток посетителей, а следовательно, вновь приведет к недополучению доходов, опасается арендодатель. «На протяжении шести лет совместный бизнес ТЦ «Смайл» и ресторана McDonald’s был взаимовыгодным. Однако при анализе посещаемости оказалось, что за весь период сотрудничества увеличения трафика не происходило. Клиенты McDonald’s шли исключительно в ресторан, минуя арендаторов ТЦ. Поэтому мы считаем, что в нынешних условиях нахождение ресторана McDonald’s в ТЦ «Смайл» в качестве арендатора является коммерчески невыгодным для ТЦ», — прокомментировал ситуацию Алексей Попиков, директор департамента торговых центров Becar Asset Management.