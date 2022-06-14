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    Больше не «Макдоналдс». ТЦ хотят взыскать убытки от закрытия ресторанов и поднять аренду для «Вкусно — и точка»

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    12 комментариев

    Собственник петербургского ТЦ «Смайл» и другие члены Российской гильдии управляющих и девелоперов начали обращаться к владельцу сети бывших ресторанов «Макдоналдс» в России, ООО «СРП», с требованием расторгнуть договор аренды или изменить его условия в сторону увеличения оплаты. Об этом «Фонтанке» 14 июня сообщили в консалтинговой компании Becar Asset Management.

    По данным компании, владелец ТЦ «Смайл» «Научно-технический центр "Радуга"» первым направил «СРП» предложение изменить условия договора аренды. В письме компания пожаловалась на снижение плановой выручки после 15 марта, когда ресторан сети перестал работать.

    Арендодатель обращает внимание на то, что при разработке концепции ТЦ он рассчитывал получать 10% дополнительного трафика за счет «Макдоналдса». Поэтому ресторан сети размещался в здании с «крайне низкой» арендной платой. Однако после закрытия заведения торговый центр недополучил часть плановой выручки.

    В связи с этим собственник «Смайла» направил «СРП» досудебную претензию о расторжении договора и возмещении убытков. В компании считают, что закрытие ресторана в марте не было форс-мажором, произошло по его инициативе, а значит, условия договора были нарушены. Кроме того, открытие под новым брендом может снизить поток посетителей, а следовательно, вновь приведет к недополучению доходов, опасается арендодатель.

    «На протяжении шести лет совместный бизнес ТЦ «Смайл» и ресторана McDonald’s был взаимовыгодным. Однако при анализе посещаемости оказалось, что за весь период сотрудничества увеличения трафика не происходило. Клиенты McDonald’s шли исключительно в ресторан, минуя арендаторов ТЦ. Поэтому мы считаем, что в нынешних условиях нахождение ресторана McDonald’s в ТЦ «Смайл» в качестве арендатора является коммерчески невыгодным для ТЦ», — прокомментировал ситуацию Алексей Попиков, директор департамента торговых центров Becar Asset Management.

    Управлявшее ресторанами американской сети в Петербурге ООО «СРП» с 1 июня 2022 года присоединилось к головному российскому юрлицу — ООО «Макдоналдс», которое после продажи новому собственнику было переименовано в «Система ПБО».

    Сеть ресторанов «Макдоналдс» в России теперь называется «Вкусно — и точка». Первое заведение с таким именем открыло свои двери для посетителей в Москве 12 июня. Остальные будут открываться постепенно.

    Несмотря на анонс в СМИ, в Петербурге 13 июня первые рестораны под новым названием не заработали. Как ранее писала «Фонтанка», это может произойти 20 июня.

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    Комментарии (12)

    chip1
    Вызовут представителей компании в казенный кабинет, поговорят, объяснят, если владелец будет упираться, то повод покопаться в грязном белье российского миллиардера, разлива 90-х годов, всегда найдется!
    Олимпиец
    "По этому ресторан сети размещался в здании с «крайне низкой» арендной платой, клиенты шли минуя арендаторов......"
    Они с этими аргументами собрались в суд? Мак виноват, что арендаторы не вкладывались в рекламу и привлечение, а арендодатель поселил Мак в "в дешевом углу" для прохода в который нужно было пройти сквозь весь комплекс?
    265056402
    )) Пошла борьба халявшиков)) фантазии про упущенные выгоды. Они видят очевидное, что эта франшиза развалится, и надо скорее пилить. Зачем макдак, когда кофеен и пекарен столько, что кажется кофе у нас в подсобках сам растёт
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