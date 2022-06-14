Почувствуй себя лилипутом. Необычные горшки появились на Невском проспекте

Оригинальные украшения появились утром 14 июня на Невском проспекте перед Аничковым дворцом. Фотограф «Фонтанки» застал процесс благоустройства.
Это молодые деревья в огромных цветочных горшках. Рядом с такими пешеходы могут почувствовать себя лилипутами в доме великана.
В эти дни Петербург готовится к крупному международному событию — Петербургскому международному экономическому форуму, который пойдёт 15–18 июня и соберёт вип-гостей, включая президента Владимира Путина. Улицы чистят и украшают, а дорожное движение будут перекрывать.