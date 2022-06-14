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    Почувствуй себя лилипутом. Необычные горшки появились на Невском проспекте

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    9 комментариев

    Оригинальные украшения появились утром 14 июня на Невском проспекте перед Аничковым дворцом. Фотограф «Фонтанки» застал процесс благоустройства.

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    Это молодые деревья в огромных цветочных горшках. Рядом с такими пешеходы могут почувствовать себя лилипутами в доме великана.

    В эти дни Петербург готовится к крупному международному событию — Петербургскому международному экономическому форуму, который пойдёт 15–18 июня и соберёт вип-гостей, включая президента Владимира Путина. Улицы чистят и украшают, а дорожное движение будут перекрывать.

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    Комментарии (9)

    SERGEY111
    Неплохо - но высохнут как обычно .
    275203172
    Так-то конечно прикольно, но колхозный дизайн никак не вяжется с обликом центрального проспекта города и с дворцом. Шутников наградить и заставить все переделать.
    Батарейкин
    И мне тоже! Только интересно, с чьей дачи приволокли и надолго ли?
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