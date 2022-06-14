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    Песков: Путин на ПМЭФ встретится с военными корреспондентами и главами СМИ

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    16 комментариев

    В преддверии Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ситуации в стране и о международном сотрудничестве, а также об участии Владимира Путина в форуме.

    Интервью ТАСС опубликовано 14 июня, приводим некоторые цитаты. В частности, отвечая на вопрос о ситуации в экономике, Песков признал, что она непростая.

    «Ситуация нелегкая, скорее ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны [из-за введенных против страны западных санкций]. Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов», — сказал Песков.

    Он отметил, что западных участников на ПМЭФ в этом году меньше обычного и многие предприниматели из Америки и Европы, которые хотели бы вернуться на российский рынок, вынуждены пережидать.

    «Это не значит, что [будет] переориентация на Восток. Мир более многогранный, есть очень много других направлений. Да, на Востоке новые центры силы: это и Китай, и Индия, и Индонезия, Филиппины и много-много других стран. Но есть и Латинская Америка. Есть самые разные компании, [в том числе] из европейских стран. Да, сейчас им трудно, потому что им выкручивают руки, причем делают это далеко не элегантно», — заявил Песков.

    Говоря об участии Путина в работе ПМЭФ, его пресс-секретарь анонсировал несколько мероприятий.

    «Президент, расставляя в наше время должные приоритеты, проведет встречу с военными корреспондентами, с руководителями информационных подразделений и с главами российских СМИ. Это и телевизионные каналы, и электронные СМИ, и интернет-мир, и газеты. Я именно сознательно здесь говорю, что встреча будет с фронтовыми корреспондентами, с теми, кто руководит информацией, и с главредами», — рассказал Песков.

    А вот традиционной встречи президента с международными инвесторами — партнерами РФПИ не планируется, но не исключены «какие-то отдельные встречи с предпринимателями или с группами предпринимателей».

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    Комментарии (16)

    виноватобама
    очередной бред сивой кобылы будет
    Klaus_Nesanta
    скажет про то, как хорошо будет через 10 лет...
    274765416
    Что , он скажет, что был не прав? И что пора обратно отматывать ситуацию? Вряд ли. Поэтому ничего нового не скажет. Кругом враги, затянем пояса, встаем с колен, построим москвич, воскресим пионерию и прочий шлак.
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