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    ПМЭФ включает новые перекрытия на юге Петербурга

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    Вторая порция перекрытий и ограничений движения из-за Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стартует на юге города утром 13 июня. Одновременно начинают запрещать парковку в центре.

    С 8 часов утра 13 июня вступают в силу перекрытия движения на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы. Продлятся они, как и уже действующие на Стартовой улице, до 23:59 18 июня. На этот же срок с сегодняшнего утра сузят проезжую часть Петербургского шоссе на пересечении с Витебским проспектом, Пулковского шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе и Дороги в аэропорт.

    В центре Петербурга с 23 часов 13 июня будет запрещено парковаться вдоль дома 4 по Дворцовой площади. Кроме того, до 23:00 22 июня там сузят проезжую часть. Перекрывать улицы в центре начнут с 17 июня.

    Напомним также, что с 15 по 18 июня в дневное время (с 08:00 до 19:00) на юге КАД и участках Пулковского шоссе, Петербургского шоссе и Витебского проспекта будет запрещено движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны.

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