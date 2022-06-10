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    На юге Петербурга стартуют первые перекрытия из-за ПМЭФ

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    Утром 10 июня вступают в силу первые ограничения из-за Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ближайшее время перекроют движение и запретят парковку в Московском районе города, неподалеку от Пулково.

    С 8 часов утра и до 23:59 18 июня будет закрыт проезд по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы. На этот же период вводится запрет остановки на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Внуковской улице.

    Следующая партия ограничений вступит в силу утром 13 июня. Движение перекроют на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы. Одновременно сузят проезжую часть Петербургского шоссе на пересечении с Витебским проспектом, Пулковского шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе и Дороги в аэропорт. Кроме того, вечером 13 июня и до 22 июня сузят проезжую часть и запретят парковаться в проезде вдоль дома 4 по Дворцовой площади. Далее с 17 июня начнут перекрывать улицы уже в центре Петербурга.

    Напомним также, что с 15 по 18 июня днем на юге города будут вводить ограничения для больших грузовиков. С восьми утра до семи вечера их не будут пускать на КАД от Ропшинского шоссе до Софийской улицы и на участки Пулковского и Петербургского шоссе и Витебского проспекта.

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