ПМЭФ перекроет центр Петербурга и уберет грузовики с Пулковского шоссе и КАД

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне, внесет изменения в схему движения транспорта в центре и на юге города. Часть улиц будет перекрыта, на некоторых запретят парковку, а на южном участке КАД и крупных магистралях рядом не разрешат ездить большим грузовикам.

Первые перекрытия из-за ПМЭФ вступят в силу уже 10 июня, сообщает 8 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Проезд перекроют:

с 8:00 10 июня до 23:59 18 июня — по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы;

от Быковской улицы до Внуковской улицы; с 8:00 13 июня до 23:59 18 июня — по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы.

Одновременно с 8:00 10 июня до 23:59 18 июня запретят остановку транспорта на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Внуковской улице. А с 8:00 13 июня до 23:59 18 июня сузят проезжую часть Петербургского шоссе на пересечении с Витебским проспектом, Пулковского шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе и Дороги в аэропорт.

Для проведения различных мероприятий и концертов в рамках форума будут перекрывать движение:

17 июня с 6:00 до 23:59 — по Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади, набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и Волынскому переулку ;

от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади, от Невского проспекта до Конюшенного переулка и ; 18 и 19 июня с 10:00 до 23:59 — по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и проезду вдоль дома 4 по Дворцовой. С 23:00 13 июня до 23:00 22 июня в проезде вдоль дома 4 по Дворцовой площади сузят проезжую часть и запретят парковаться. Парковаться также будет нельзя:

17 июня с 00:00 до 23:59 — на Миллионной улице от Аптекарского переулка до набережной Зимней канавки и набережной Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка;

с 00:00 17 июня до 23:59 19 июня — на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга Поделиться Поделиться





Помимо этого, 15, 16, 17 и 18 июня с 8:00 до 19:00 грузовики с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны не будут пускать на Пулковское шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе и Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе, а также на КАД от Ропшинского шоссе до Софийской улицы. Объехать закрытые участки можно будет по Красносельскому, Ропшинскому, Волхонскому и Таллинскому шоссе, Дунайскому проспекту, Московскому шоссе и Софийской улице.

