Поклонская назначена советником Генпрокурора РФ. Она рассказала, что больше не будет вести соцсети

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — написала она.

Наталья Поклонская назначена на должность советника Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом она сообщила 14 июня в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с должности заместителя главы Россотрудничества.

Поклонская заняла эту должность 2 февраля 2022 года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма собиралась работать на благо Родины и защищать права соотечественников за рубежом, в частности на Украине. А до этого Поклонская была послом РФ в Кабо-Верде, правда, и на этом посту пробыла недолго — с октября 2021 года.

«Фонтанка» писала, что в апреле глава Россотрудничества Евгений Примаков был недоволен словами Поклонской о том, что буква Z является «символом горя и трагедии». А Госсовет Крыма хотел рассмотреть вопрос о лишении чиновницы государственных наград.