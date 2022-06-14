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    Поклонская назначена советником Генпрокурора РФ. Она рассказала, что больше не будет вести соцсети

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    12 комментариев

    Наталья Поклонская назначена на должность советника Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом она сообщила 14 июня в своем Telegram-канале.

    Также Поклонская уточнила, что прекращает ведение социальных сетей и перестанет заниматься какой-либо публичной деятельностью.

    «Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — написала она.

    Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с должности заместителя главы Россотрудничества.

    Поклонская заняла эту должность 2 февраля 2022 года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма собиралась работать на благо Родины и защищать права соотечественников за рубежом, в частности на Украине. А до этого Поклонская была послом РФ в Кабо-Верде, правда, и на этом посту пробыла недолго — с октября 2021 года.

    «Фонтанка» писала, что в апреле глава Россотрудничества Евгений Примаков был недоволен словами Поклонской о том, что буква Z является «символом горя и трагедии». А Госсовет Крыма хотел рассмотреть вопрос о лишении чиновницы государственных наград.

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    Комментарии (12)

    274866414
    Если это не номинальная должность, то новость хорошая.
    VKuser174198221
    Своих не бросаем! Без кормушки- не оставляем! Будет процветать Наш-Мяш нам на радость!
    kоt-obormot
    Не, беру свои слова назад.
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