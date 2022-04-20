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    Поклонскую могут лишить наград из-за высказывания о букве Z

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    20 комментариев

    Госсовет Крыма рассмотрит вопрос о лишении государственных наград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской за её высказывания о символах спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на председателя комитета по законодательству парламента республики Сергея Трофимова 20 апреля сообщает «Коммерсантъ».

    «Её слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших Вооружённых сил, находящихся на передовой. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя чёткий сигнал: кто свой, а кто чужой»,— заявил Трофимов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что свои выводы после заявления Натальи Поклонской, что буква Z является символом горя и трагедии, пообещал сделать её непосредственный начальник — глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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    Комментарии (20)

    266759727
    Наши ребята конечно молодцы , поклон . В 1939-45 на технике писали : на Берлин , за победу и т.д.
    Вопрос : зачем использовать латинский алфавит ? у меня ассоциации с этими буквами - еврожопа и пендосия . Зачем использовать что то не понятное ? чушь какая то с этой символикой устроили. русских слов и букв не хватает что ли ?
    274671840
    А госсовет Крыма не много на себя берёт, это кто их уполномочил гос наград лишать? Или у нас каждое фед. собрание каждого региона может гос. награды туда-сюда тусовать?
    Мillemelle
    понесло не туда, А так хорошо начинала
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