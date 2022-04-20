Поклонскую могут лишить наград из-за высказывания о букве Z

Госсовет Крыма рассмотрит вопрос о лишении государственных наград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской за её высказывания о символах спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на председателя комитета по законодательству парламента республики Сергея Трофимова 20 апреля сообщает «Коммерсантъ».



«Её слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших Вооружённых сил, находящихся на передовой. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя чёткий сигнал: кто свой, а кто чужой»,— заявил Трофимов.

