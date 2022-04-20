Начальник Поклонской поспорил с ней о значении буквы Z, которую она назвала символом трагедии

Глава Россотрудничества Евгений Примаков обещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской, что буква Z является символом горя и трагедии. Об этом 20 апреля он сообщил в своем Telegram-канале.
«Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы Агентства [Россотрудничества] и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы», — написал Примаков.
Также Примаков добавил, что символы Z и V, которыми помечают российскую военную технику, участвующую в специальной военной операции на Украине, стали «народным символом поддержки нашей армии и сил освобождения, стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла».
Так глава Россотрудничества Примаков отреагировал на слова Поклонской, которая в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» назвала букву Z символом трагедии и горя. «Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда», — заявила она.