Начальник Поклонской поспорил с ней о значении буквы Z, которую она назвала символом трагедии

Глава Россотрудничества Евгений Примаков обещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской, что буква Z является символом горя и трагедии. Об этом 20 апреля он сообщил в своем Telegram-канале.

«Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы Агентства [Россотрудничества] и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы», — написал Примаков.

