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    Начальник Поклонской поспорил с ней о значении буквы Z, которую она назвала символом трагедии

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    14 комментариев

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков обещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской, что буква Z является символом горя и трагедии. Об этом 20 апреля он сообщил в своем Telegram-канале.

    «Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы Агентства [Россотрудничества] и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы», — написал Примаков.

    Также Примаков добавил, что символы Z и V, которыми помечают российскую военную технику, участвующую в специальной военной операции на Украине, стали «народным символом поддержки нашей армии и сил освобождения, стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла».

    Так глава Россотрудничества Примаков отреагировал на слова Поклонской, которая в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» назвала букву Z символом трагедии и горя. «Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда», — заявила она.

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    Комментарии (14)

    Карабас Барабас
    "интересы Агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными".
    На тысячи трупов - плевать. Настоящий путриот.
    Батарейкин
    Фъ, утром уже все издания обсосали эту "новость". Что-то тормозите сегодня!
    X-кот
    Нормальная буква. Составляет половину от символа середины прошлого века и сразу маркирует человека. Им бы ее еще на лоб красиво вытатуировать. Вообще издалека б было видно. Время, когда это понадобится, скоро начнется.. И в плохом, и в хорошем смысле
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