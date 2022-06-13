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    Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Она проработала меньше полугода

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    2 комментария

    Наталья Поклонская покинет пост заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ 13 июня подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

    «Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – сказано в документе.

    По словам Поклонской, отставка связана с ее «переходом на другую работу».

    Наталья Поклонская заняла эту должность 2 февраля 2022 года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма собиралась работать на благо Родины и защищать права соотечественников за рубежом, в частности на Украине. А до этого Поклонская была послом РФ в Кабо-Верде, правда, и на этом посту пробыла недолго – с октября 2021 года.

    «Фонтанка» писала, что в апреле глава Россотрудничества Евгений Примаков был недоволен словами Поклонской о том, что буква Z является «символом горя и трагедии». А госсовет Крыма хотел рассмотреть вопрос о лишении чиновницы государственных наград.

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    Комментарии (2)

    Z O V
    Абсолютно уверен, что есть более достойные кандидаты на эту должность.
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