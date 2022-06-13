Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Она проработала меньше полугода

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – сказано в документе.

Наталья Поклонская заняла эту должность 2 февраля 2022 года. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма собиралась работать на благо Родины и защищать права соотечественников за рубежом, в частности на Украине. А до этого Поклонская была послом РФ в Кабо-Верде, правда, и на этом посту пробыла недолго – с октября 2021 года.



«Фонтанка» писала, что в апреле глава Россотрудничества Евгений Примаков был недоволен словами Поклонской о том, что буква Z является «символом горя и трагедии». А госсовет Крыма хотел рассмотреть вопрос о лишении чиновницы государственных наград.

