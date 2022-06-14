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    «Мама в истерике была». Водитель просит родителей следить за детьми, показывая видео из своей машины

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    2 комментария

    Опасный момент, который, к счастью, не стал ДТП, зафиксировал видеорегистратор водителя в центре Петербурга. Автомобиль едет по набережной канала Грибоедова, и у пересечения с проспектом Римского-Корсакова ему под колёса из-за припаркованных машин выскакивает ребёнок. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

    Автор видео Дмитрий рассказывает, что ребёнок отделался испугом. Звук, который слышен на видео, — это АБС или упавшие на пол с заднего сиденья вещи. Родители шли неподалёку. Их видно у «зебры» — женщина с коляской и мужчина с малышом на руках.

    «Сказали спасибо за реакцию. А что с ними говорить? Мама в истерике была. <...> Там видно на видео, как она сжалась вся в момент маневра. Она испугалась очень. Ну и после, когда я с ней поравнялся, было ясно, что она запомнит этот момент надолго», — рассказывает Дмитрий.

    «Родители! Я, наверное, за всех водителей попрошу. Следите за детьми около проезжей части. Мальчику очень повезло, что я успел среагировать. А мог быть не я... Ну и напоминалка водителям, что на дороге нельзя отвлекаться ни на секунду, секунда может стоить жизни», — пишет Дмитрий.

    С началом школьных каникул в Петербурге заметно прибавилось ДТП с детьми. С 3 по 5 июня в Петербурге и области произошло семь ДТП с детьми, в которых пострадали девять несовершеннолетних. За 7 июня в Петербурге и области пострадали еще как минимум пятеро детей, в том числе трое подростков были сбиты на «зебре» в Кингисеппе. 13 июня на проспекте Просвещения велосипедист сбил подростка на тротуаре.

    «Фонтанка» уже показывала, как внезапно могут выскакивать на дорогу школьники и как выезжают юные самокатчики, как будто они бессмертные.

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    Комментарии (2)

    ivan5_5e4d10fe646f6
    Мат капитал пoлучен можнo ещё на квартиру водителя нахлобучить "для примерения" в суде. Наехал бы - oни бы тебя не пoжалели. Мать если бы на 2 roда условнo oсудили пo факту этого видеo сразу бы и детский травматизм уменьшился и мамаш хитрых пoубавилось. Кoму ребенoк нужный - у дoрorи за руку вoзьмут.
    BaGira
    Подобная история была со мной на днях, из-за припаркованных машин выскочила мелюзга на беговеле. Еле чубчик перед капотом виден был, хорошо седан у меня, заметила, была бы машина выше и … Вот только мамаша без видимых реакций и испуга спокойно выплыла из-за тех же машин, и пошли они дальше, как ни в чем не бывало))
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