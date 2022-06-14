«Мама в истерике была». Водитель просит родителей следить за детьми, показывая видео из своей машины

Опасный момент, который, к счастью, не стал ДТП, зафиксировал видеорегистратор водителя в центре Петербурга. Автомобиль едет по набережной канала Грибоедова, и у пересечения с проспектом Римского-Корсакова ему под колёса из-за припаркованных машин выскакивает ребёнок. Видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Автор видео Дмитрий рассказывает, что ребёнок отделался испугом. Звук, который слышен на видео, — это АБС или упавшие на пол с заднего сиденья вещи. Родители шли неподалёку. Их видно у «зебры» — женщина с коляской и мужчина с малышом на руках.

«Сказали спасибо за реакцию. А что с ними говорить? Мама в истерике была. <...> Там видно на видео, как она сжалась вся в момент маневра. Она испугалась очень. Ну и после, когда я с ней поравнялся, было ясно, что она запомнит этот момент надолго», — рассказывает Дмитрий.

«Родители! Я, наверное, за всех водителей попрошу. Следите за детьми около проезжей части. Мальчику очень повезло, что я успел среагировать. А мог быть не я... Ну и напоминалка водителям, что на дороге нельзя отвлекаться ни на секунду, секунда может стоить жизни», — пишет Дмитрий.



С началом школьных каникул в Петербурге заметно прибавилось ДТП с детьми. С 3 по 5 июня в Петербурге и области произошло семь ДТП с детьми, в которых пострадали девять несовершеннолетних. За 7 июня в Петербурге и области пострадали еще как минимум пятеро детей, в том числе трое подростков были сбиты на «зебре» в Кингисеппе. 13 июня на проспекте Просвещения велосипедист сбил подростка на тротуаре.

