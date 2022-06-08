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    Девять детей за три дня пострадали в ДТП в Петербурге и области. Половина из них — со скутерами

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    4 комментария

    Госавтоинспекция обеспокоена ростом детского травматизма на дорогах Петербурга и Ленинградской области в начале лета. При этом почти половина случаев — с участием скутеров.

    С 3 по 5 июня в Петербурге и области произошло семь ДТП с детьми. Травмы различной степени тяжести в них в общей сложности получили девять несовершеннолетних, сообщает 8 июня отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В этих авариях также погиб один водитель и были повреждены 10 транспортных средств.

    При этом три аварии из семи были с участием скутеров. В них пострадали три водителя и два их пассажира. Так, во Всеволожском районе вечером 5 июня 16-летняя девочка на скутере при обгоне попала под колеса Honda Accord и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Пострадал и один юный пешеход: скутерист сбил его и скрылся.

    «Перед тем как сделать своему ребёнку такой подарок, как скутер или мопед, задумайтесь! Помимо того, что для управления мототехникой требуется водительское удостоверение, необходимы ещё и знания Правил дорожного движения. Дети, не обладая требуемыми знаниями, управляют транспортными средствами, способными развивать скорость более 50 км/ч. Также они пренебрегают необходимостью использования защитной экипировки и мотошлемов», — обращаются к родителям в ГИБДД.

    Еще трое несовершеннолетних пострадали в ДТП, когда ехали пассажирами: один в легковой машине, один в грузовой и еще один — на мотоцикле. Один ребенок попал под колеса, выбежав на внутридворовой проезд из-за припаркованных автомобилей.

    Отметим, что за 7 июня в Петербурге и области пострадали еще как минимум пятеро детей. Трое подростков были сбиты на «зебре» в Кингисеппе. Одна девочка попала под машину, переходя с отцом дорогу в неположенном месте в Пушкине. А юный велосипедист угодил под колеса KIA на Наличной улице.

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    Комментарии (4)

    g-dog
    Половина от 9 это 4,5. Впрочем Фонтанка уже стала эталоном безграмотности..
    265901089
    Уже становится просто страшно ходить по тротуарам. И не только из-за подростков. Взрослые ничем не лучше. Страшно за себя, за ребёнка, за пожилых родителей.
    Где хоть один наряд полиции или других структур, который следит за безопасностью на тротуарах? Тротуары превратились в проезжую часть.
    Alex000
    Мантра "пешеход всегда прав" даёт свои плоды.
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