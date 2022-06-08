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    «Был ослеплён из-за солнца». В Кингисеппе «Солярис» одним ударом сбил трёх школьников

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    4 комментария

    «Одна лежала, двое рядом сидели и ржали все вместе», — рассказывают очевидцы.

    Серьезное ДТП произошло во вторник вечером в Кингисеппе (Ленинградская область). Пострадали трое несовершеннолетних пешеходов. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 июня.

    7 июня в 20:10 у дома 10 по Октябрьской улице, у фонтанов, «Хёндэ Солярис» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на трёх 16-летних пешеходов. 11-классница попала в больницу в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом бедра. Ещё одна девушка и юноша отделались ушибами и были направлены на амбулаторное лечение.

    «Солярисом» управлял 26-летний неработающий мужчина из Омской области. Машина не его, она принадлежит компании, сдающей автомобили в аренду. За нарушение ПДД мужчину привлекали к административной ответственности 5 раз.

    Очевидцы в группе «Кингисепп 24» во «ВКонтакте» пишут, что водителя ослепило солнце. «Сбили троих подростков. Которые пошли, не удостоверившись в своей безопасности. Водитель был ослеплен из-за солнца». — рассказывает Данил. «Одна лежала, двое рядом сидели и ржали все вместе», — добавляет Катя. Мария подтверждает, что солнце в это время было очень ярким: «Солнце действительно светило водителю в глаза, поэтому пешеходам нужно быть внимательными на зебре. А вообще там нужен светофор. Мы гуляли в этот момент возле фонтанов. Скорейшего выздоровления».

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    Комментарии (4)

    Софокл Аристархович
    10.1. ПДД: "Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения..
    При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства." - вот и все! О чем тут спорить? Какое солнце? Ище можно приплести пролетающих ворон и проползающих гадов. Нарушил - отвечай!
    Zlobodey
    Битва между сектами #ачёонинеубедились и #притормозипередпешеходником будет вечной
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