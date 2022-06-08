«Был ослеплён из-за солнца». В Кингисеппе «Солярис» одним ударом сбил трёх школьников

«Одна лежала, двое рядом сидели и ржали все вместе», — рассказывают очевидцы.

Серьезное ДТП произошло во вторник вечером в Кингисеппе (Ленинградская область). Пострадали трое несовершеннолетних пешеходов. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 июня.

7 июня в 20:10 у дома 10 по Октябрьской улице, у фонтанов, «Хёндэ Солярис» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на трёх 16-летних пешеходов. 11-классница попала в больницу в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом бедра. Ещё одна девушка и юноша отделались ушибами и были направлены на амбулаторное лечение.



«Солярисом» управлял 26-летний неработающий мужчина из Омской области. Машина не его, она принадлежит компании, сдающей автомобили в аренду. За нарушение ПДД мужчину привлекали к административной ответственности 5 раз.

