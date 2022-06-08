Двое детей за полтора часа угодили под машины в Петербурге: один на велосипеде, другая пешком

Юный велосипедист пострадал в ДТП в Василеостровском районе Петербурга, а в Пушкине под машину попала девочка-пешеход. Оба наезда произошли накануне днем с разницей чуть больше часа.

В 14:15 7 июня во дворе у дома 30 по Наличной улице 30-летний гражданин Кыргызстана, двигаясь на автомобиле KIA Rio вдоль дома, сбил 10-летнего мальчика, который выезжал на велосипеде с пешеходной дорожки через тротуар на проезжую часть. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 июня. Третьеклассника с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. На улице он находился без сопровождения взрослых.



Водитель KIA в 2022 году привлекался за нарушение ПДД один раз — за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки по ст. 12.16, ч. 5, КоАП РФ. В Россию он приехал работать и имеет временную регистрацию в Петербурге.

Второе ДТП случилось в 15:25 у дома 48 на Октябрьском бульваре в Пушкине. 56-летняя местная жительница на автомобиле Toyota Verso вне зоны пешеходного перехода сбила 10-летнюю девочку. Четвероклассница переходила дорогу вместе с отцом, направляясь к припаркованной машине. В результате девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Автомобилистка ранее к административной ответственности не привлекалась.