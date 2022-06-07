    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    764мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.11eur64.87
    Скандал в фигурном катанииПрокурорский маневрВыставка Врубеля- что смотретьОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Юная скутеристка без прав попала под машину при обгоне под Петербургом

    2974
    5 комментариев

    Серьезное ДТП со скутером произошло в одном из садоводств во Всеволожском районе Ленобласти. После аварии в больницу доставили девочку-подростка.

    ДТП случилось в 20:20 5 июня в СНТ «Заозерное-1». На пересечении Главной улицы и 17-й линии 45-летний водитель автомобиля Honda Accord при повороте налево сбил попутный скутер BMS, который совершал обгон. За рулем скутера была 16-летняя девочка, не имеющая водительских прав. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 июня.

    В результате юную скутеристку с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. ГИБДД ведет проверку по факту произошедшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Ушки_Петрушки
    А то в детстве никто не ездил по деревням на Явах и иже с ними?
    Олимпиец
    Два года, кругом были развешены баннеры с скутеристской "Опасный подарок - роковая ошибка".
    А13579
    Спасибо родителям, купившим ей скутер и отправившим на дорогу без малейших знаний. Чем девочка так провинилась?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close