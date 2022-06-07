Юная скутеристка без прав попала под машину при обгоне под Петербургом

Серьезное ДТП со скутером произошло в одном из садоводств во Всеволожском районе Ленобласти. После аварии в больницу доставили девочку-подростка.
ДТП случилось в 20:20 5 июня в СНТ «Заозерное-1». На пересечении Главной улицы и 17-й линии 45-летний водитель автомобиля Honda Accord при повороте налево сбил попутный скутер BMS, который совершал обгон. За рулем скутера была 16-летняя девочка, не имеющая водительских прав. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 июня.
В результате юную скутеристку с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. ГИБДД ведет проверку по факту произошедшего.