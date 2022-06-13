Агузарова в карте мира и вокалист ShortParis с белым флагом. Как прошёл фестиваль «Стереолето»

В Петербурге завершился музыкальный фестиваль «Стереолето». Как и в прошлом году, он не обошёлся без отмены оппозиционно настроенных музыкантов.



Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За несколько дней до фестиваля организаторы сообщили об отмене выступления певицы Manizha. Продюсер мероприятия Илья Бортнюк, говорил «Фонтанке», что решение об этом было «обоюдным». Он также подтвердил, что ему звонили насчёт отмены концерта.

Хэдлайнерами фестиваля в итоге остались Жанна Агузарова, ShortParis, Леонид Агутин и Найк Борзов. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», Агузарова, выступавшая в День России, вышла сцену в платье в виде карты мира. А в припеве одной из песен добавила фразу про Россию: «Меня ты поймешь, лучшей страны не найдешь. Недавно гостила в чудесной стране. Нашей стране!»

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Леонид Агутин обошёлся без политических заявлений. «И пусть любовь победит», — лишь заметил он, анонсировав одну из песен. Во время концерта вместе с ним на сцену вышел его отец 87-летний музыкант Николай Агутин. В конце своего выступления музыкант пожелал слушателям мира.

Николай Комягин, фронтмен группы ShortParis, известный своими пацифистскими композициями, тоже обошёлся без каких-либо высказываний. Во время исполнения одной из композиций он достал белую ткань и дополнил своё выступление, размахивая ею.



Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Часть фестиваля в этот раз была посвящена Виктору Цою. На территории пространства «Севкабель» открылась экспозиция с рисунками, коллажами и стрит артом, просвещённая музыканту. Песням Цоя посвятил часть своего выступления Найк Борзов.

«Стереолето» — независимый музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге с 2001 года. В прошлом году на фестивале не смогла выступить солистка группы «АлоэВера», бывшая жена оппозиционного политика Ильи Яшина. Тогда организаторы заявили, что речь идёт не об отмене, а о переносе её выступления на год, впрочем, и в этом году её в программе фестиваля не оказалось.



Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



