Манижа прокомментировала свое «отстранение» от фестиваля «Стереолето»

Певица Манижа, выступление которой на фестивале «Стереолето» в Петербурге было отменено, впервые это прокомментировала. Исполнительница рассказала, что организаторам «угрожали», но она, несмотря ни на что, остается в России.
«Хочу сообщить, что меня сняли с выступления на фестивале «Стереолето» в одностороннем порядке. Моё имя убрали из лайн-апа, и повлиять на это решение я, к сожалению, никак не могу. По словам организаторов фестиваля, им поступали звонки и угрозы. И это не первая подобная «дисквалификация» из фестивальной программы за последний месяц. Ранее был «Самфест» в Самаре с похожим сценарием», — сообщила Манижа (комментарий «Фонтанке» предоставил пиарщик певицы Сергей Яковлев).
Манижа заверила фанатов, что не собирается уезжать из России несмотря на «хейт» и «кибербуллинг». Она также поблагодарила свою аудиторию за поддержку.
7 июня стало известно, что Манижа не будет выступать на фестивале, который пройдет в «Севкабеле» 12–13 июня. Гендиректор компании «Светлая музыка» Илья Бортнюк, который занимается проведением мероприятия, связал отмену с «логистическими причинами». Но в то же время назвал решение об отказе от выступления певицы «обоюдным». Ранее певица подверглась травле в телеграм-каналах из-за своей пацифистской позиции.