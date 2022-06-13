Вратаря сборной Кот-д’Ивуара дисквалифицировали за тот же допинг, что нашли у Валиевой

Дисциплинарный комитет ФИФА на 18 месяцев дисквалифицировал голкипера сборной Кот-д’Ивуара Сильвена Гбоуо после положительной допинг-пробы. Об этом 13 июня сообщается на сайте организации.
Речь идет об анализах, которые футболист сдал еще в ноябре прошлого года после отборочного матча к чемпионату мира — 2022 в Катаре. В допинг-пробе 33-летнего спортсмена нашли запрещенное вещество триметазидин.
Период отстранения Гбоуо отсчитывается с 23 декабря 2021 года.
Запрещенный триметазидин ранее был найден в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, которую она сдала 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Однако результаты теста стали известны только 8 февраля, уже после ее выступления в командных соревнованиях Олимпиады, где российская команда завоевала золото. 15-летнюю спортсменку хотели отстранить от участия в личном турнире, но российской стороне через спортивный арбитражный суд удалось отстоять ее дальнейшее участие. Однако фигуристка полностью провалила свое выступление, заняв лишь четвертое место. В МОК пояснили, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял её дедушка. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».