Микробиолог объяснила, как вытащить клеща и чего при этом категорически нельзя делать

Пик активности клещей в России — как раз в июне Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Пик активности клещей в России приходится как раз на июнь, рассказывает «Доктор Питер». Ажиотаж вокруг этого членистоногого кровососа неслучаен и вовсе не преувеличен — клещи могут переносить более 50 различных инфекционных заболеваний, вызванных бактериями, вирусами и простейшими. Самые распространенные — энцефалит, боррелиозы (болезнь Лайма), эрлихиозы.



Важные факты о клещах

Клещи не живут на деревьях, это миф. Они ждут своих жертв на траве, цветах или кустах и цепляются за одежду. На теле клещ ищет место, где тепло и тонкая кожа. В хвойных лесах реже встречаются клещи, чем в смешанных или лиственных. Клещ впрыскивает слюну с коктейлем из различных веществ (среди них — обезболивающие, противосвертывающие) и возбудителей инфекций. Чем дольше клещ паразитирует, тем больше слюны поступает в организм человека — и поэтому снять его нужно как можно скорее.



Где кусают чаще всего

На конец мая Роспотребнадзор зафиксировал 134 845 пострадавших от укусов клещей, среди них — 37 488 детей. Это в 10 раз больше, чем было в начале сезона — в апреле, сообщает РИА Новости.

Больше всего людей клещи кусали в Свердловской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, Пермском крае, Удмуртии, Новосибирской области, Алтайском крае.

Среди обратившихся к врачу выявили пока 42 случая больных клещевым вирусным энцефалитом (другие всё еще проходят проверку).

Прививки от клещевого энцефалита сделали более 2 млн человек. Вакцинация остается самой эффективной мерой защиты.



Как правильно вытащить

Делать это нужно в травмпункте или в поликлинике. Если возможности такой нет, вытащите клеща сами, но очень осторожно.

Инструкция от Роспотребнадзора: 1. Захватите клеща пинцетом или пальцем, обернутым чистым бинтом, — держите его как можно ближе к головке и хоботку.

2. Поверните тело клеща вокруг оси, держа его строго перпендикулярно к поверхности кожи, и аккуратно достаньте его.

3. После удаления клеща продезинфицируйте место укуса — спиртом или йодом.

Нитка, клещеверт и лассо



Валерия Газина — клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики.

— Чтобы вытащить клеща, подойдет и обычная нитка, — рекомендует клинический микробиолог, врач лабораторной диагностики Валерия Газина. — Необходимо сделать из нее петлю и вытащить клеща, аккуратно раскачивая его в разные стороны и аккуратно потягивая. Также в аптеках продаются специальные клещеверты и ручки-лассо. При помощи них необходимо выкручивать клеща против часовой стрелки. В комплекте к этим приспособлениям часто идут контейнеры для транспортировки клещей в лабораторию.



Как нельзя его вытаскивать

В интернете есть много советов, как можно вытащить клеща без подручных средств вроде нитки и пинцета — например, приложить к месту укуса ватку, смоченную ацетоном или жидкостью для снятия лака. Врач категорически против такого способа.

— На клеща нельзя наносить масло, кремы и едкие жидкости, так как это повышает возможный риск передачи инфекции! Клещ начинает задыхаться и интенсивнее вбрасывает опасные вещества, — предупреждает Валерия Газина. — Также при извлечении клеща нельзя допускать излишнего давления на него: это может спровоцировать попадание фекалий клеща на кожу с последующим их втиранием при расчесывании места укуса. Таким образом, большее количество возбудителей клещевых инфекций может попасть в кровь.



Исследования последних лет свидетельствуют, что лучше даже просто оторвать клеща, чем оставлять его на теле, но ни в коем случае не давить!

Врач обращает внимание, что, если вам кажется, что вы не полностью удалили клеща, обязательно надо добраться до ближайшего травмпункта.

— Клеща нужно поместить в герметично закрывающийся контейнер, — рекомендует врач. — Если клещ живой, то положить внутрь влажную салфетку и пару травинок. Если клещ мертвый, то просто закрыть контейнер. Как можно скорее сдать его на исследование. В одной емкости должно быть не более 5 особей. Нельзя помещать в один контейнер клещей, снятых с нескольких человек.

Важно, что в некоторых регионах клещей, которых с вас сняли в травмпункте, на анализ можно сдать бесплатно, а вот если вы обратитесь в лабораторию с клещом, снятым самостоятельно, с вас могут взять за анализ деньги.



Опасные симптомы после укуса клеща:

высокая температура (до 38 градусов и выше); головная боль; слабость; появление в месте укуса покраснения, которое увеличивается в размерах (так бывает при боррелиозе). Если вы почувствовали недомогание после укуса клеща, нужно обратиться за помощью к медикам, советует заведующая дневным стационаром Боткинской больницы Елена Юшина.