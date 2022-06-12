В порту Судана затонуло судно с 16 тысячами овец на борту

Судно с овцами затонуло в суданском порту Суакин на побережье Красного моря. Животных должны были доставить в Саудовскую Аравию в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения), передает телеканал Sky News Arabia 12 июня.



«Судно BADR 1, на которое были погружены 15 800 овец для отправки в Саудовскую Аравию, затонуло у пристани. Экипаж спасся», — говорится в сообщении.

