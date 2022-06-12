    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    762мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd57.78eur60.97
    МакДональдз - Вкусно и точка10 закрытых парков СПбКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В порту Судана затонуло судно с 16 тысячами овец на борту

    3050
    11 комментариев

    Судно с овцами затонуло в суданском порту Суакин на побережье Красного моря. Животных должны были доставить в Саудовскую Аравию в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения), передает телеканал Sky News Arabia 12 июня.

    «Судно BADR 1, на которое были погружены 15 800 овец для отправки в Саудовскую Аравию, затонуло у пристани. Экипаж спасся», — говорится в сообщении.

    Причиной инцидента стал перегруз. Максимальный тоннаж был рассчитан на 12 тысяч животных. Власти порта уже заявили о серьезной экологической угрозе для Красного моря из-за массовой гибели скота.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Vvs Spb
    Язычники не получили крови, как это у них принято. Пусть так, чем резать горло животным.
    ost-21
    Кэп должен был пойти на дно вместе с судном.
    Alex000
    Мораль: не надо требовать от экономики невозможного.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close